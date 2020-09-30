Власти Петербурга потребовали носить маски и перчатки на транспорте

Как сообщили в администрации города, граждан без средств защиты не будут пускать в транспорт. Метрополитен Петербурга пояснил, что с началом учебного года в городе вырос пассажиропоток

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга обязаны носить средства защиты в общественном транспорте, пассажиров без них не будут пускать в салоны, следует из сообщения Комитета по транспорту города.

Маски и перчатки обязательны к использованию в том числе в метро, а также в такси и каршеринге, уточнили в комитете.

«Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств, — заявил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. — Контроль за соблюдением усиленного «масочного режима» на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии».

Также носить маски и перчатки в рабочее время обязаны водители, контролеры, кондукторы и другие работники транспортной отрасли. Поляков отметил, что сотрудников коммерческих перевозчиков, не соблюдающих масочный режим, будут отстранять от работы.