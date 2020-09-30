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Власти Петербурга потребовали носить маски и перчатки на транспорте

Как сообщили в администрации города, граждан без средств защиты не будут пускать в транспорт. Метрополитен Петербурга пояснил, что с началом учебного года в городе вырос пассажиропоток
Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга обязаны носить средства защиты в общественном транспорте, пассажиров без них не будут пускать в салоны, следует из сообщения Комитета по транспорту города.

Маски и перчатки обязательны к использованию в том числе в метро, а также в такси и каршеринге, уточнили в комитете.

«Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств, — заявил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. — Контроль за соблюдением усиленного «масочного режима» на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии».

Также носить маски и перчатки в рабочее время обязаны водители, контролеры, кондукторы и другие работники транспортной отрасли. Поляков отметил, что сотрудников коммерческих перевозчиков, не соблюдающих масочный режим, будут отстранять от работы.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Как пояснил комитет, использование средств индивидуальной защиты в транспорте необходимо для сохранения экономической безопасности города. Это поможет органам власти сохранить рабочий ритм предприятий и организаций и не допустить повторного введения более жестких ограничений, считают в ведомстве.

Также в петербургском метрополитене напомнили, что в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, жители города обязаны пользоваться масками в транспорте, в том числе на станциях и остановках, а также на объектах торговли и бытового обслуживания, вокзалах и в аэропорту. Пока что эти требования действуют до 11 октября включительно. За нарушение этого положения грозит штраф в размере 4 тыс. руб., за повторное нарушение — 5 тыс. руб.

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Евгений Елин

В метрополитене пояснили, что с сентября на транспорте вырос пассажиропоток, в том числе за счет учащихся школ, средних и высших учебных заведений.

Ограничения в связи с распространением коронавируса в Петербурге начали вводить в марте. Весной начали действовать режим самоизоляции и масочный режим, жителей города обязали носить маски в общественных местах, включая магазины и объекты транспорта. С 1 июня в городе отменили обязательное ношение масок на улицах, эта норма стала рекомендацией. При этом масочный режим в других местах продолжил действовать.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
Санкт-Петербург транспорт маски средства индивидуальной защиты коронавирус
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