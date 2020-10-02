В четырех петербургских больницах сменились главврачи

Свои должности покинули руководители Мариинской больницы, НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, Детского научно-клинического центра инфекционных болезней и клинической больницы № 112

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В Санкт-Петербурге со своих должностей уволились главные врачи четырех медицинских учреждений: Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Турнера, Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра имени Соколова, также известного как клиническая больница № 112, и Мариинской клинической больницы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Алексей Баиндурашвили, который руководил НМИЦ им. Турнера с 2005 года, пояснил изданию, что решил покинуть должность еще в прошлом году. «Это совершенно добровольная история, у меня есть определенные планы», — заявил он и добавил, что займет пост президента центра. Директором вместо него станет травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Виссарионов.

Из Детского научно-клинического центра инфекционных болезней уходит Юрий Лобзин. Как пишет специализированное издание «Доктор Питер», руководящую должность он покидает из-за возраста — в ноябре академику РАН исполнится 70 лет. Новым директором медучреждения назначен главный внештатный специалист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по инфекционным болезням у детей Александр Усков

Клиническую больницу № 122 покинул директор Яков Накатис. «Доктор Питер» сообщает, что должность он также оставил по возрасту. Накатис останется в центре имени Соколова в качестве президента, а руководить медучреждением будет бывший глава комитета по здравоохранению Петербурга Валерий Колабутин.