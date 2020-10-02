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Пандемия коронавируса ,  
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В четырех петербургских больницах сменились главврачи

Свои должности покинули руководители Мариинской больницы, НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, Детского научно-клинического центра инфекционных болезней и клинической больницы № 112
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге со своих должностей уволились главные врачи четырех медицинских учреждений: Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Турнера, Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра имени Соколова, также известного как клиническая больница № 112, и Мариинской клинической больницы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Алексей Баиндурашвили, который руководил НМИЦ им. Турнера с 2005 года, пояснил изданию, что решил покинуть должность еще в прошлом году. «Это совершенно добровольная история, у меня есть определенные планы», — заявил он и добавил, что займет пост президента центра. Директором вместо него станет травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Виссарионов.

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Из Детского научно-клинического центра инфекционных болезней уходит Юрий Лобзин. Как пишет специализированное издание «Доктор Питер», руководящую должность он покидает из-за возраста — в ноябре академику РАН исполнится 70 лет. Новым директором медучреждения назначен главный внештатный специалист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по инфекционным болезням у детей Александр Усков

Клиническую больницу № 122 покинул директор Яков Накатис. «Доктор Питер» сообщает, что должность он также оставил по возрасту. Накатис останется в центре имени Соколова в качестве президента, а руководить медучреждением будет бывший глава комитета по здравоохранению Петербурга Валерий Колабутин.

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Издание отмечает, что 1 октября в Петербург приехала глава ФМБА Вероника Скворцова, чтобы представить Ускова и Колабутина сотрудникам больниц.

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Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов, возглавивший ее в 1998 году, сказал корреспонденту «Петербургского дневника», что решение об уходе принял самостоятельно и собирался сделать это еще в феврале. «Но заболел мой начмед, потом начался коронавирус, я же не мог бросить больницу», — заявил он. Емельянов сообщил также, что продолжит работать на кафедре организации здравоохранения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.

«Ухожу со спокойной душой. Я сделал то, что запланировал: старейшая больница стала одним самых современных стационаров. Она оснащена лучше всех городских клиник, в ней работают высокопрофессиональные врачи. <...> Если честно, возраст у меня такой, что уже устал, это тяжелый труд», — рассказал он «Доктору Питеру».

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга РБК сообщили, что в его ведении находится Мариинская больница, остальные межучреждения федеральные. Там подтвердили, что Емельянов покидает должность по собственному желанию. Врио главного врача назначена Евгения Рубежова, занимавшая пост его заместителя.

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Фото:Пименов Роман / ТАСС

В комитете также напомнили, что в соответствии с действующим законодательством предельный возраст главврача — 65 лет, но по решению коллектива больницы его могут продлить до 70.

С начала пандемии Мариинская больница была перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусом. В конце июля она вернулась к обычному режиму работы, но там сохранили специализированное отделение для зараженных COVID-19. В начале сентября в «чистой зоне» больницы выявили вспышку инфекции, из-за этого она на время остановила прием пациентов, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Санкт-Петербург больница главврач больницы
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