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В США арестовали напавшего на автобус бойца ММА Конора Макгрегора
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В США арестовали напавшего на автобус бойца ММА Конора Макгрегора
Общество, 07:58
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В США арестовали напавшего на автобус бойца ММА Конора Макгрегора

В США полицейские арестовали бойца смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора, который напал на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщила представитель нью-йоркской полиции, передает Reuters. Ранее в пятницу полиция выдала ордер на арест спортсмена.

По ее словам, боец сам пришел в участок и сдался полиции. Она добавила, что пока против Макгрегора не выдвинуты обвинения.

Нападение на спортсменов UFC произошло в Бруклине. Макгрегор и несколько бойцов атаковали автобус, в котором, находился. в частности российский боец Хабиб Нурмагомедов. Ирландец кинул в автобус тележку и разбил его окно. После этого боец, собиравшийся бросать в автобус и другие предметы, был остановлен полицейскими. В результате инцидента американский спортсмен Майкл Кьеза получил ранения. 

Как сообщает Reuters, на этой неделе Нурмагомедов в отеле повздорил с еще одним россиянином Артемом Лобовым, другом и спарринг-партнером Макгрегора. Агентство отмечает, что этот конфликт мог спровоцировать ирландского спортсмена на нападение на автобус.

Теги: Боец , арест , нападение
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