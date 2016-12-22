UFC заморозил выплату гонорара Нурмагомедову из-за стычки с болельщиками

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о заморозке выплаты гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за бой против ирландца Конора Макгрегора до конца расследования его стычки с болельщиками, которая произошла после поединка. Об этом Уайт сообщил на пресс-конференции.

«Выплата гонорара Конору Макгрегору одобрена, выплата гонорара Хабибу Нурмагомедову заморожена на время расследования», — отметил он.

Ранее российский боец победил Макгрегора в четвертом раунде, проведя удушающий прием. После завершения боя в клетке и за ее пределами началась массовая драка. Нурмагомедов вступил в драку с тренером ирландского бойца по американскому джиу-джитсу Дилоном Денисом. Макгрегор, в свою очередь, вступил в бой с членом команды Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым.

Дэйна Уайт объявил, что Нурмагомедов нарушил правила чемпионата, выйдя из октагона до официального объявления победы. Таким образом, в качестве наказания, помимо заморозки гонорара,​ чемпиону UFC в легком весе не вручили пояс.