ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,20 66,28 EUR Нал. 77,54 76,46 USD Бирж. 66,60 -0,42 EUR Бирж. 76,71 -0,44 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6550,00 -62,03 IMOEX 2450,90 -0,57% RTSI 1159,33 -0,12% Brent 84,71 -1,01% DJIA 26447,05 -0,64% Nasdaq 7785,91 -1,17%
UFC заморозил выплату гонорара Нурмагомедову из-за стычки с болельщиками
Лента новостей
Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 11:05, РБК и Мираторг После поединка Нурмагомедова и Макгрегора задержали троих человек 10:59, Общество Лукашенко и Алиев первыми поздравили Путина с днем рождения 10:58, Политика Нурмагомедов рассказал о звонке Путина после боя с Макгрегором 10:44, Общество UFC заморозил выплату гонорара Нурмагомедову из-за стычки с болельщиками 10:37, Общество Президент UFC допустил лишение Нурмагомедова чемпионского титула 10:30, Спорт Суд конфисковал квартиру Манафорта в башне Трампа 10:26, Политика В Подмосковье возник пожар площадью 350 кв. м 10:10, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 10:06, РБК и Schneider Electric Кадыров прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором 09:52, Общество Нурмагомедову не вручили пояс после победы над Макгрегором 09:23, Спорт ВС Украины примут участие в военных учениях НАТО Trident Juncture 2018 09:17, Политика На парламентских выборах в Латвии лидером стала партия Нила Ушакова 08:54, Политика Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж 08:31, Фотогалерея  Не менее 10 человек погибли на Гаити при землетрясении магнитудой 5,9 08:17, Общество Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC 08:07, Спорт Глава датского комитета по обороне призвал к кибератаке на Россию 07:38, Политика Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у острова Тортуга 07:01, Общество СМИ назвали новый вариант ответа Британии в случае эскалации с Россией 06:43, Политика Умер актер Скотт Уилсон из «Ходячих мертвецов» 06:32, Общество Бой за титул чемпиона UFC. Нурмагомедов — Макгрегор. Онлайн 06:00, Спорт В Минобороны рассказали о сократившемся вдвое количестве уклонистов 05:53, Общество Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей 04:53, Общество В Армении застрелили бывшего депутата парламента 04:51, Политика Американский беспилотник вел разведку у границ России около 11 часов 04:24, Политика Кондолиза Райс предложила способы «сдерживания» России 03:55, Политика Трамп поставил задачу на выборы после избрания судьи Верховного суда 03:54, Политика Кавано принес присягу в качестве верховного судьи США 03:07, Политика
UFC заморозил выплату гонорара Нурмагомедову из-за стычки с болельщиками
Общество, 10:37
0
UFC заморозил выплату гонорара Нурмагомедову из-за стычки с болельщиками

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о заморозке выплаты гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за бой против ирландца Конора Макгрегора до конца расследования его стычки с болельщиками, которая произошла после поединка. Об этом Уайт сообщил на пресс-конференции.

«Выплата гонорара Конору Макгрегору одобрена, выплата гонорара Хабибу Нурмагомедову заморожена на время расследования», — отметил он.

Кадыров прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором
Общество

Ранее российский боец победил Макгрегора в четвертом раунде, проведя удушающий прием. После завершения боя в клетке и за ее пределами началась массовая драка. Нурмагомедов вступил в драку с тренером ирландского бойца по американскому джиу-джитсу Дилоном Денисом. Макгрегор, в свою очередь, вступил в бой с членом команды Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым.

Дэйна Уайт объявил, что Нурмагомедов нарушил правила чемпионата, выйдя из октагона до официального объявления победы. Таким образом, в качестве наказания, помимо заморозки гонорара,​ чемпиону UFC в легком весе не вручили пояс.

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

 

Теги: UFC , гонорар , заморозка , выплата
Главное
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина после боя с Макгрегором Общество
Главное
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина после боя с Макгрегором Общество
На парламентских выборах в Латвии лидером стала партия Нила Ушакова Политика
СМИ назвали новый вариант ответа Британии в случае эскалации с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter