Конора Макгрегора приговорили к принудработам за нападение на автобус
Общество, 18:57
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Конора Макгрегора приговорили к принудработам за нападение на автобус
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор признал вину в нападении на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает телеканал ESPN.
Отмечается, что суд в Нью-Йорке приговорил Макгрегора к пяти дням общественных работ. После их выполнения он обязан будет посетить курсы самоконтроля. Дело не повлияет на его американскую визу и на нем не будет записана судимость.
В апреле Макгрегор и несколько бойцов атаковали в Бруклине автобус, в котором находился, в частности, российский боец Хабиб Нурмагомедов. Ирландец кинул в автобус тележку и разбил окно, после чего был остановлен полицейскими, арестован, но потом отпущен под залог в $50 тыс.