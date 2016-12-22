После поединка Нурмагомедова и Макгрегора задержали троих человек

Полиция Лас-Вегаса задержала троих человек из команды российского бойца Хабиба Нурмагомедова после его поединка с ирландцем Конором Макгрегором в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, передает The Independent.

По его словам, со своего места он видел «много плохого», «того, чего не должно было происходить». Однако позднее Уайт заявил, что Макгрегор отказался выдвигать обвинения против членов команды Нурмагомедова, и их отпустили.

Россиянин одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде. После поединка началась массовая драка. Нургомедов вышел за пределы октагона и начал потасовку с тренером Макгрегора по американскому джиу-джитсу Дилоном Деенисов, а Макгрегор подрался с бойцом из команды соперника Зубайрой Тухуговым.

Нурмагомедов официально был объявлен победителем боя, однако пояс ему не вручили, также была заморожена выплата гонорара. Президент UFC объяснил это тем, что россиянин нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результатов.