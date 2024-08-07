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Новое дело против «скопинского маньяка» решили прекратить

Суд решил прекратить дело о сокрытии убийства против «скопинского маньяка»
Два года назад на день ВДВ в доме Мохова его знакомый убил другого человека, «скопинский маньяк» помог спрятать тело. Мохов признался в сокрытии убийства, был под арестом. Дело против него прекратили из-за истечения срока давности
Виктор Мохов
Виктор Мохов (Фото: Следственный комитет РФ)

Скопинский районный суд Рязанской области решил прекратить уголовное преследование в отношении Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», по делу об укрывательстве преступления в связи с истечением срока давности, заявили в суде «РИА Новости».

«Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока», — рассказали там.

В суде добавили, что второй обвиняемый, который, как и Мохов, проходит по статье о заранее не обещанном укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК, до двух лет лишения свободы), не подавал такого ходатайства, рассмотрение дела продолжается.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло более двух лет.

2 августа 2022 года во время празднования дня ВДВ в доме Мохова его знакомый убил другого человека из их компании. После этого они с Моховым спрятали труп в высокой траве. Тело пролежало там два дня, после чего его перенесли в другое место.

«Скопинского маньяка» выпустили из СИЗО
Общество
Виктор Мохов

По данным источников «РИА Новости» и телеграм-канала Mash, между Моховым и его знакомым, Сергеем Щукиным, завязался конфликт из-за того, что последний украл у хозяина дома гуся. В него вмешался другой приятель Мохова, Евгений Полищук, который убил Щукина ударом в шею.

Мохов признался в сокрытии убийства и указал место, где спрятали тело. Его поместили под домашний арест, однако в сентябре 2022 года перевели в СИЗО, поскольку он неоднократно нарушал условия административного надзора. В феврале 2023 года его выпустили из-под ареста в связи с истечением предельного срока содержания под стражей по вменяемой ему статье.

Виктор Мохов в 2005 году был осужден на 16 лет и десять месяцев тюрьмы за похищение и изнасилование двух девушек. Он держал их в бункере на территории своего дома три с половиной года. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
сокрытие уголовное дело Рязанская область
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Скопинский маньяк признался в сокрытии убийства и указал, где прятал тело
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