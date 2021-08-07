Путин назвал рабочий класс «ведущей политической силой» России

В России рабочий класс является «ведущей политической силой», заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с работниками завода по производству строительных смесей «Цемикс» в Башкирии. Запись выступления опубликована на сайте Кремля.

«У нас давно это повелось, все время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть», — сказал политик.

Президент отметил, что суть рабочих профессий меняется. По его словам, сегодня есть «тенденция к их усложнению», поскольку современный рабочий может трудиться в сфере искусственного интеллекта, беспилотной техники.

«Работа становится все более сложной, но все более интересной», — резюмировал российский лидер. Путин добавил, что успех всей экономики сегодня зависит от наличия квалифицированных кадров на каждом уровне производства, поэтому подготовленные специалисты крайне востребованы.