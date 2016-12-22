Путин назвал самые востребованные в будущем профессии

Путин в беседе с победителями международных олимпиад сказал, что в будущем самыми востребованными будут специалисты в области «больших чисел», робототехники, генетики и сельского хозяйства

Президент Владимир Путин на встрече с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года в образовательном центр «Сириус» (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал самые востребованные в ближайшем будущем профессии. Свои мысли по этому поводу президент озвучил, отвечая на вопрос одного из участников встречи с победителями международных олимпиад в образовательном центре «Сириус в Сочи. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что не может наверняка сказать, какие именно профессии станут самыми нужными в будущем. По его словам, в центре «Сириус» были созданы лаборатории, в которых готовятся востребованные специалисты. Российский лидер отметил, что речь идет об экспертах в таких областях, как «большие числа» и их обработка, в области создания искусственного интеллекта, летательных, подводных, наземных и «каких угодно аппаратов». Президент отметил, что границы между отраслями «размываются», и наилучшего результаты добиваются те, кто может работать «на стыке наук и знаний».



Путин пояснил, что речь не идет о ненужности юристов или экономистов. «Просто все должно быть в меру», — заметил он и добавил, что их число должно отвечать требованию рынка труда и помогать специалистам работать в сфере информационных технологий, «добиваться успеха, продвигая свой интеллектуальный продукт на рынок» как внутри страны, так и за ее пределами.



Путин сказал, что нужны «хорошие и грамотные специалисты». Российский лидер привел в пример экспертов в области международного частного права, которые, по его словам, «штучные». Он рассказал, что они знают нормы права, применимые в разных странах, и могут «грамотно» их использовать и помогать своим клиентам добиваться успехов. «Если мы готовим специалистов только потому, что кто-то считает, что легче стать юристом или экономистом, и гораздо сложнее стать хорошим математиком, то это, конечно, неправильный ориентир», — заметил Путин.

В марте во время выступления на VI Всероссийском форуме рабочей молодежи Путин заявил, что самими востребованными направлениями для молодых специалистов является, «цифровизация экономики, робототехника, искусственный интеллект, «все, что связано с биологией, медициной и генетикой». Он отметил, что разнообразие профессий также помогает найти себя.