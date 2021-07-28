Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии

Эффект базы

«Масштаб этого восстановления [+6,8%] отражает некоторый эффект базы и некоторое восстановление динамики доходов по сравнению с первым кварталом», — сказала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Динамика реальных располагаемых доходов могла бы быть лучше, если бы не было такой высокой инфляции, отметила она. По ее словам, еще несколько месяцев назад можно было рассчитывать на рост доходов во втором квартале на 7–8% год к году, «но часть съелась инфляцией».

Потребительские цены к концу первого полугодия выросли на 6,5% в годовом выражении. Однако в июле наметилось их замедление: за последнюю неделю цены не изменились, а на предыдущей их рост составлял менее 0,1%, по данным Росстата.

По итогам второго квартала реальные располагаемые доходы населения остаются ниже соответствующего периода доковидного 2019 года на 0,8%, кварталом ранее этот разрыв составлял 1,9%, оценил по данным Росстата главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «Мы ожидали несколько большего восстановления доходов на фоне того, что по социальным выплатам база второго квартала прошлого года невысокая — часть их в прошлом году была сделана с опережением в марте», — сказал Исаков РБК. Однако, по его словам, во второй половине года уровни реальных располагаемых доходов 2019 года будут наверстаны.

Доходы во втором квартале 2021 года вышли на уровень четвертого квартала 2020-го, но еще не достигли докризисных уровней, подтверждает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Для этого им необходимо вырасти еще на 1,5–2% квартал к кварталу. Думаю, они достигнут докризисных уровней в третьем—четвертом квартале этого года», — указал он.

Текущая методология Росстата по-прежнему недоучитывает существенный переток сбережений граждан на брокерские счета, замечает Александр Исаков. Росстат формально вынужден отражать уход денег со сбережений (депозитов) на брокерские счета как снижение «прочих» доходов, хотя фактически это не так. В условиях роста такого перетока статья «прочие доходы» занижается, что, по мнению Исакова, может приводить к недооценке темпов роста реальных располагаемых доходов. О том, что Росстат не «видит» депозитарную отчетность ЦБ и, соответственно, основную часть вложений граждан в ценные бумаги, РБК писал в ноябре 2020 года.

Возврат к доковидному объему экономики

Денежные расходы россиян в номинальном выражении во втором квартале 2021 года выросли на 34,6% относительно пандемического второго квартала прошлого года. Часть совокупных доходов в размере 537 млрд руб. за второй квартал была направлена на сбережения, следует из данных Росстата.

По итогам выхода порции макроэкономической статистики Росстата (ведомство, например, сообщило об июньском росте оборота розничной торговли в России в реальном выражении на 4,1% к июню доковидного 2019 года, хотя оборот платных услуг населению не дотянул 2,8% до показателя июня 2019-го) заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что в июне экономика России вернулась к доковидным уровням. «ВВП, по предварительной оценке, превысил уровень четвертого квартала 2019 года на 0,1%». «Потребительский спрос, по нашей оценке, пока чуть ниже допандемийных уровней, в основном за счет сферы услуг», — добавила замминистра.