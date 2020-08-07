Зеленский ответил на просьбу не отдавать Киево-Печерскую лавру ПЦУ

В ответе на петицию о принадлежности Киево-Печерской лавры президент Украины заявил, что этим вопросом занимается кабинет министров. Согласно распоряжению правительства, монастырь остается в безвозмездном пользовании УПЦ

Киево-Печерская лавра (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом оставить Киево-Печерскую лавру в ведении Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), сообщается на сайте украинского лидера.

В ответе Зеленского говорится, что этой проблемой занимается кабинет министров страны. Президент напомнил о распоряжении правительства от 11 июля 2013 года, согласно которому здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) УПЦ МП.

Петиция была опубликована на сайте главы государства 27 апреля, она собрала более 25 тыс. подписей, что достаточно для ее рассмотрения. Авторы обращения попросили Зеленского отклонить другую петицию от 15 апреля о передаче монастыря Православной церкви Украины (ПЦУ).

Сторонники ПЦУ просили украинского лидера разорвать договор, согласно которому монастырь был передан УПЦ МП. Авторы обращения указывали, что УПЦ не является автокефальной православной церковью на территории страны, а ее иерархи «были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа». Зеленский в ответ на это также заявил, что объектами государственной собственности управляет кабинет министров.