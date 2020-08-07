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Пандемия коронавируса ,  
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Работу Wheely приостановили из-за отказа передать данные на фоне пандемии

Мещанский суд встал на сторону московских властей в споре с Wheely и приостановил работу сервиса на три месяца. Компания обжалует это решение
Фото: wheely.com
Фото: wheely.com

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса такси Wheely на 90 дней. Об этом говорится в решении суда, копия которого есть у РБК. Пресс-секретарь суда подтвердил РБК информацию о приостановке работы.

В документе отмечается, что суд признал сервис виновным в административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица).

«Решение суда ошеломляет, но мы полностью уверены в своей правоте и будем подавать апелляцию», — приводятся в сообщении Wheely, поступившем в РБК, слова основателя сервиса Антона Чиркунова.

В конце мая прокуратура Москвы заявила, что сервис продолжил работу, нарушив требование о предоставлении данных о передвижении автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему столицы (ЕРНИС). В ведомстве сочли, что на фоне пандемии коронавируса это может повлечь «осложнение эпидемиологической ситуации в городе» и угрожает безопасности пассажиров. Проверить Wheely попросил столичный дептранс. Ведомство указало, что другие агрегаторы — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett — передали информацию о передвижении своих премиальных автомобилей.

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Технологии и медиа
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Wheely отказался передавать столичным властям геоданные. Как отмечал Чиркунов, требование о подключении компаний к ЕРНИС действует еще с 2017 года и вопрос никак не связан с пандемией.

Wheely обжаловал решение прокуратуры, вынесшей представление о признаках административного правонарушения со стороны компании: по мнению сервиса, требования властей Москвы предоставить данные о передвижении автомобилей противоречат Конституции и федеральному законодательству, но никак не препятствуют распространению коронавирусной инфекции.

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Департамент транспорта отмечает, что данные, которые он запрашивает, не содержат сведения о пассажирах. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, департаменту нужны только информация о местоположении машины и маршрут. «Никаких данных о том, кто едет, куда едет этот человек, как его зовут, каким он платежным средством пользуется, мы никогда не собирали», — говорил он в интервью Forbes. В Wheely в свою очередь указывают, что точные данные геолокации легко соединить с другими сетями данных, что позволяет идентифицировать пользователя.

Чиркунов придумал сервис премиального такси в 2010 году в Цюрихе. От агрегаторов такси Wheely отличается тем, что не сотрудничает со службами такси, а предоставляет свои машины премиум-класса. В 2012 году Wheely открыла филиал сначала в Лондоне, а затем в Москве. В апреле 2019 года сервис привлек $15 млн от британского венчурного фонда Concentric и нескольких частных инвесторов, включая гендиректора OneTwoTrip Михаила Соколова, основателя цифрового банка «Банк 131» Дмитрия Еремеева и сооснователя фотобанка Fotolia Олега Чельцова, писали «Ведомости».

По данным «Коммерсанта», совокупный объем привлеченных Wheely средств составляет $28 млн. В 2019 году сервис перенес штаб-квартиру из Москвы в Лондон, для того чтобы привлечь новых топ-менеджеров.

Осенью 2019 кампания запустилась в Париже. По данным «Спарк-Интерфакс», 100% ООО «Вилли» принадлежит ООО «Вилли Холдинг», а она — британской «Вилли ЛТД». В 2019 году выручка ООО «Вили» составила 1,1 млрд руб., а чистая прибыль — 11 млн руб.

Авторы: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова, Майя Бобенко, Наталия Анисимова
Теги: такси, суд, Департамент транспорта Москвы
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Wheely обжаловал решение прокуратуры о нарушениях в работе сервиса
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Гендиректор Wheely сообщил о переносе штаб-квартиры компании в Лондон
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Сервис такси Wheely отказался передавать властям Москвы геоданные машин
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