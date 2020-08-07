Работу Wheely приостановили из-за отказа передать данные на фоне пандемии

Мещанский суд встал на сторону московских властей в споре с Wheely и приостановил работу сервиса на три месяца. Компания обжалует это решение

Фото: wheely.com

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса такси Wheely на 90 дней. Об этом говорится в решении суда, копия которого есть у РБК. Пресс-секретарь суда подтвердил РБК информацию о приостановке работы.

В документе отмечается, что суд признал сервис виновным в административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица).

«Решение суда ошеломляет, но мы полностью уверены в своей правоте и будем подавать апелляцию», — приводятся в сообщении Wheely, поступившем в РБК, слова основателя сервиса Антона Чиркунова.

В конце мая прокуратура Москвы заявила, что сервис продолжил работу, нарушив требование о предоставлении данных о передвижении автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему столицы (ЕРНИС). В ведомстве сочли, что на фоне пандемии коронавируса это может повлечь «осложнение эпидемиологической ситуации в городе» и угрожает безопасности пассажиров. Проверить Wheely попросил столичный дептранс. Ведомство указало, что другие агрегаторы — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett — передали информацию о передвижении своих премиальных автомобилей.