Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
Сервис такси бизнес-класса Wheely отказался возобновить работу в Москве Бизнес, 03:44 Роспотребнадзор рекомендовал отменить перемены в российских школах Общество, 03:29 Минобороны, ФСБ и Росгвардия получат почти ₽5 млрд на выплаты медикам Общество, 03:09 В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих Общество, 02:39 Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков Общество, 02:19 Полиция Черногории применила слезоточивый газ на акции протеста верующих Политика, 01:51 СМИ узнали о планах владельца «Манчестер Сити» купить клуб в России Спорт, 01:38 В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой Общество, 01:31 Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний Общество, 01:16 Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими Общество, 00:36 Нетаньяху уведомил президента Израиля о формировании правительства Политика, 00:33 В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом Общество, 00:18 Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса Технологии и медиа, 00:04 «Роснефть» и «Яндекс» запустят бесконтактную оплату бензина на АЗС Бизнес, 00:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сервис такси бизнес-класса Wheely отказался возобновить работу в Москве

Сервис такси бизнес-класса Wheely отказался возобновить работу в Москве из-за требования столичных властей передавать данные о местоположении автомобилей компании. Об этом говорится в обращении основателя Wheely Антона Чиркунова к клиентам компании.

«Одно из условий возвращения к работе — передача данных в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС). Пока неизвестно, о каких именно данных речь, это должен определить департамент транспорта. Насколько нам известно, департамент настаивает на передаче геолокации всех водителей в реальном времени. Подобное требование Wheely будет оспаривать», — говорится в обращении.

По словам Чиркунова, вопрос передачи данных не связан с пандемией коронавируса. Он напомнил, что требование о подключении компаний к ЕРНИС появилось в 2017 году. Эту систему Чиркунов назвал «режимом бога» для департамента транспорта, так как в реальном времени система показывает местоположение машин всех городских служб, а с 2017 и машин служб такси (геолокация передается с телефонов водителей).

Помимо геолокации в реальном времени в систему также передаются данные о машинах (марка, модель, цвет, номер), водителях (ФИО, дата рождения, стаж вождения, телефон) и наличии в салоне пассажиров. Основатель сервиса считает, что благодаря этим данным можно постоянно отслеживать водителей, а также пассажиров. При наличии адреса конкретного человека и доступа к ЕРНИС можно отследить все его поездки, отметил Чиркунов.

Он также добавил, что в России нет ни одного закона, согласно которому необходимо передавать данные о геолокации автомобилей. 

«Эта обязанность закреплена только для регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам — то есть для автобусов. Без федерального закона нельзя ограничивать права водителей и пассажиров на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных», — пояснил Чиркунов.

Он также указал, что данные о местоположении автомобилей необходимо передавать с использованием шифрования. Однако ЕРНИС шифрование не поддерживает, и геолокация от всех компаний передается в открытом виде, что позволяет хакерам получить доступ к данным при помощи простого перехвата. Как отметил Чиркунов, это ставит под угрозу клиентов сервиса такси.

Собянин обязал москвичей с 12 мая надевать маски при поездке в такси
Общество
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram назвала эту информацию недостоверной.

«Информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается — ни сейчас, ни ранее. Мы крайне серьезно относимся к конфиденциальности пассажиров и их поездок. Каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имел действующее водительское удостоверение, не находился в розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что по предписанию Роспотребнадзора в период пандемии водители обязаны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии транспортных средств.

Генеральный директор сервис по заказу такси и доставки Gett Анатолий Сморгонский, комментируя требование столичных властей, заявил, что сервис видит необходимости и технической и юридической возможности передавать все запрошенные данные.

«Мы направили в дептранс наше предложение и уже получили положительный ответ. Предложенный нами вариант взаимодействия полностью решает задачи, стоящие перед дептрансом, и одновременно гарантирует сохранность персональных данных», — сказал Сморгонский.

По его словам, такси бизнес- и VIP-классов дают еще больше комфорта и безопасности пассажирам, вынужденным работать в офисе и перемещаться по городу в период пандемии, в связи с чем сервис возобновит работу в ближайшее время. 

Теги: такси, Департамент транспорта Москвы, новости РБК
Материалы по теме
Таксистов потребовали отключать от агрегаторов за пассажиров без пропуска
Общество
Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter