Сервис такси бизнес-класса Wheely отказался возобновить работу в Москве из-за требования столичных властей передавать данные о местоположении автомобилей компании. Об этом говорится в обращении основателя Wheely Антона Чиркунова к клиентам компании.

«Одно из условий возвращения к работе — передача данных в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС). Пока неизвестно, о каких именно данных речь, это должен определить департамент транспорта. Насколько нам известно, департамент настаивает на передаче геолокации всех водителей в реальном времени. Подобное требование Wheely будет оспаривать», — говорится в обращении.

По словам Чиркунова, вопрос передачи данных не связан с пандемией коронавируса. Он напомнил, что требование о подключении компаний к ЕРНИС появилось в 2017 году. Эту систему Чиркунов назвал «режимом бога» для департамента транспорта, так как в реальном времени система показывает местоположение машин всех городских служб, а с 2017 и машин служб такси (геолокация передается с телефонов водителей).

Помимо геолокации в реальном времени в систему также передаются данные о машинах (марка, модель, цвет, номер), водителях (ФИО, дата рождения, стаж вождения, телефон) и наличии в салоне пассажиров. Основатель сервиса считает, что благодаря этим данным можно постоянно отслеживать водителей, а также пассажиров. При наличии адреса конкретного человека и доступа к ЕРНИС можно отследить все его поездки, отметил Чиркунов.

Он также добавил, что в России нет ни одного закона, согласно которому необходимо передавать данные о геолокации автомобилей.

«Эта обязанность закреплена только для регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам — то есть для автобусов. Без федерального закона нельзя ограничивать права водителей и пассажиров на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных», — пояснил Чиркунов.

Он также указал, что данные о местоположении автомобилей необходимо передавать с использованием шифрования. Однако ЕРНИС шифрование не поддерживает, и геолокация от всех компаний передается в открытом виде, что позволяет хакерам получить доступ к данным при помощи простого перехвата. Как отметил Чиркунов, это ставит под угрозу клиентов сервиса такси.

Пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram назвала эту информацию недостоверной.

«Информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается — ни сейчас, ни ранее. Мы крайне серьезно относимся к конфиденциальности пассажиров и их поездок. Каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имел действующее водительское удостоверение, не находился в розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что по предписанию Роспотребнадзора в период пандемии водители обязаны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии транспортных средств.

Генеральный директор сервис по заказу такси и доставки Gett Анатолий Сморгонский, комментируя требование столичных властей, заявил, что сервис видит необходимости и технической и юридической возможности передавать все запрошенные данные.

«Мы направили в дептранс наше предложение и уже получили положительный ответ. Предложенный нами вариант взаимодействия полностью решает задачи, стоящие перед дептрансом, и одновременно гарантирует сохранность персональных данных», — сказал Сморгонский.

По его словам, такси бизнес- и VIP-классов дают еще больше комфорта и безопасности пассажирам, вынужденным работать в офисе и перемещаться по городу в период пандемии, в связи с чем сервис возобновит работу в ближайшее время.