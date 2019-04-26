Гендиректор Wheely сообщил о переносе штаб-квартиры компании в Лондон

Сервис заказа автомобилей премиум-класса с личным водителем Wheely перенес штаб-квартиру из Москвы в Лондон. Об этом сообщает Bloomberg.

Основавший сервис россиянин Антон Чиркунов рассказал агентству, что решение было принято, чтобы привлечь в компанию талантливых руководителей.

«Когда вы пытаетесь нанять руководителей высшего звена, все они хотят жить в Лондоне. Они либо уже в Лондоне, либо хотят туда переехать. Они не захотят переезжать в Россию», — сказал он.

Гендиректор добавил, что компания также привлекла $15 млн от венчурного фонда Concentric. Чиркунов отметил, что эти средства будут потрачены на развитие бизнеса и его расширение в Париж. По его словам, это первый случай, когда компания привлекла внешние инвестиции. Гендиректор добавил, что раньше она финансировалась только его семьей.