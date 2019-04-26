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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Гендиректор Wheely сообщил о переносе штаб-квартиры компании в Лондон

Сервис заказа автомобилей премиум-класса с личным водителем Wheely перенес штаб-квартиру из Москвы в Лондон. Об этом сообщает Bloomberg.

Основавший сервис россиянин Антон Чиркунов рассказал агентству, что решение было принято, чтобы привлечь в компанию талантливых руководителей.

«Когда вы пытаетесь нанять руководителей высшего звена, все они хотят жить в Лондоне. Они либо уже в Лондоне, либо хотят туда переехать. Они не захотят переезжать в Россию», — сказал он.

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Гендиректор добавил, что компания также привлекла $15 млн от венчурного фонда Concentric. Чиркунов отметил, что эти средства будут потрачены на развитие бизнеса и его расширение в Париж. По его словам, это первый случай, когда компания привлекла внешние инвестиции. Гендиректор добавил, что раньше она финансировалась только его семьей.

Пресс-секретарь Wheely сообщила, что в новом офисе компании в лондонском районе Мейфэр работают 12 сотрудников. Она добавила, что до конца 2019 года их число увеличится по меньшей мере до 25 человек.

Чиркунов основал компанию в 2010 году. Она начала развиваться в Цюрихе. Первоначально это было приложение для сравнения и вызова такси и миникэбов. В 2012 году Wheely открыла филиал сначала в Лондоне, а затем в Москве. С этого года компания стала ориентироваться на премиальный рынок. Планируется, что в 2019 году проект реализуют в Париже.

Теги: wheely, Лондон, штаб-квартира
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