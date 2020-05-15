Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы заявил, что Wheely — в отличие от других агрегаторов такси — не предоставил властям информацию о передвижении своих автомобилей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.

В сообщении Дептранса, размещенном в его Telegram-канале, отмечается, что Wheely (в отличие от других агрегаторов такси) не предоставил властям информацию о передвижении своих автомобилей.

«Мы считаем, что отказ от выполнений требований указа мэра — это прямая угроза здоровью и безопасности граждан. Каждому пассажиру важно, чтобы водитель имел действующее водительское удостоверение, не находился в федеральном розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль. А в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля», — заявили в департаменте.

В следующем сообщении в Telegram-канале дептранса указывается, что «Wheely нарушили указ мэра, открыв возможность заказа премиальных автомобилей без выполнения требований законодательства».

Представитель дептранса отказался от дополнительных комментариев. Представитель Wheely сказал, что компания знает о жалобе дептранса в прокуратуру.