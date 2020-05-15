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Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы заявил, что Wheely — в отличие от других агрегаторов такси — не предоставил властям информацию о передвижении своих автомобилей
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.

В сообщении Дептранса, размещенном в его Telegram-канале, отмечается, что Wheely (в отличие от других агрегаторов такси) не предоставил властям информацию о передвижении своих автомобилей.

«Мы считаем, что отказ от выполнений требований указа мэра — это прямая угроза здоровью и безопасности граждан. Каждому пассажиру важно, чтобы водитель имел действующее водительское удостоверение, не находился в федеральном розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль. А в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля», — заявили в департаменте.

В следующем сообщении в Telegram-канале дептранса указывается, что «Wheely нарушили указ мэра, открыв возможность заказа премиальных автомобилей без выполнения требований законодательства».

Представитель дептранса отказался от дополнительных комментариев. Представитель Wheely сказал, что компания знает о жалобе дептранса в прокуратуру.

«Мы в среду направили письмо в департамент транспорта, в нем мы обратили внимание на то, что требование о предоставлении данных о геолокации и персональных данных водителей никак не связано с реализацией цели снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, приказ в части обязанности предоставлять данные геолокации и персональные данные водителей не соответствует не только федеральному законодательству, но также целям и задачам указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ. Мы попросили исключить из раздела приказа указание на предоставление данных о геолокации транспортных средств и персональных данных водителей», — заявил РБК представитель компании.

8 мая Wheely разместил на своей странице в сети Facebook пост с вопросом «Вы согласны, чтобы за вами следил московский департамент транспорта?».

Запись в facebook пользователя WheelyRU

В тот же день генеральный директор Wheely Антон Чиркунов заявил, что компания будет оспаривать требование о передаче властям Москвы данных геолокации всех водителей в реальном времени.

«Эти данные дают возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром. Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался <...> Цели сбора геолокации всех водителей неизвестны. Также неизвестно, как эта информация используется и у кого есть к ней доступ», — говорилось в заявлении Чиркунова, опубликованном на сайте Wheely.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Балашова
При участии: Владислав Скобелев
Теги: Дептранс, такси, Департамент транспорта Москвы
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