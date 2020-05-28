Wheely обжаловал решение прокуратуры о нарушениях в работе сервиса

По мнению сервиса, требования властей Москвы предоставить данные о передвижении автомобилей противоречат Конституции и федеральному законодательству, но никак не препятствуют распространению коронавирусной инфекции

Фото: wheelyru / Instagram

Сервис такси Wheely обжаловал решение Мещанской межрайонной прокуратуры, которая 25 мая вынесла представление о признаках административного правонарушения со стороны компании. Об этом говорится в сообщении Wheely, поступившем в РБК.

Компания подала жалобу в прокуратуру Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Wheely считает, что требования Мещанской прокуратуры и столичного департамента транспорта противоречат Конституции и федеральному законодательству, а также провоцируют сервис на административное правонарушение, связанное с передачей персональных данных.

Приказ департамента о предоставлении в режиме реального времени данных о геолокации водителей позволяет ведомству следить и за пассажирами, в частности, устанавливать личности клиентов «на основе паттерна их передвижений даже без привязки к банковской карте или мобильному телефону», заявили в компании. По мнению Wheely, эти требования «не способствуют повышению социальной стабильности в городе» и никак не препятствуют распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Москвы.