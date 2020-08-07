Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин

По словам ее адвоката, Цуркан могла заразиться коронавирусом. Болезнь может сказаться на сроке ее содержания под стражей

Карина Цуркан

Экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан поместили на карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом РБК сообщил ее адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

По его словам, это может привести к увеличению срока содержания Цуркан под стражей.

Цуркан содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.

Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. Ее подозревали в работе агентом на молдавские спецслужбы, в частности, в передаче секретных данных, которые затем попали в органы НАТО. Сама Цуркан эти обвинения отрицает.

16 января Первый апелляционный суд освободил Цуркан из-под ареста в связи с тем, что предельный срок содержания под стражей истек, а ФСБ не смогла вовремя завершить следственные действия. Это решение оспорил заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек, в результате чего Цуркан вернули под стражу.

В конце февраля стало известно об отставке Коржинека. Указывалось, что он сам подал рапорт об отставке.