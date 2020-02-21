Работавший с Чайкой заместитель генпрокурора подал в отставку

Леонид Коржинек (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Заместитель генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек подал рапорт об отставке, сообщает «Коммерсантъ». «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, подтверждает эту информацию и уточняет, что рапорт об отставке подал еще один заместитель — Юрий Гулягин.

Рапорт оба чиновника подали в связи с выходом на пенсию. Их заявления должны быть рассмотрены в администрации президента, откуда будут направлены в Совет Федерации. Вопрос об отставке Коржинека может быть рассмотрен в профильных комитетах Совфеда на следующей неделе.

Леонид Коржинек стал заместителем генпрокурора в 2016 году.

Материал дополняется.