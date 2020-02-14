Суд оставил под стражей обвиняемую в шпионаже Цуркан

Карина Цуркан (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Первый апелляционный суд оставил под стражей обвиняемую в шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, сообщил РБК ее адвокат Иван Павлов. Сообщение о решении суда также размещено на сайте судебной инстанции.

Ранее по решению Мосгорсуда Цуркан продлили срок содержания под стражей до 14 марта. «<...> Обжалуемое решение Московского городского суда <...> оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении на сайте суда.

Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. Ее подозревали в работе агентом на молдавские спецслужбы, в частности, в передаче секретных данных, которые затем попали в органы НАТО. Сама Цуркан эти обвинения отрицает.

16 января Цуркан отпустили из-под стражи по решению Первого апелляционного суда. На нее были наложены ограничения, например, запрет на общение со свидетелями по своему делу и иностранными гражданами, а также на пользование интернетом и средствами связи.