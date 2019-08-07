В деле о хищении земель спецназначения появился сайентолог

В коттедже у Елгина оперативники нашли каталог ассоциации предпринимателей «Wise 2016 стран СНГ и Балтии» со списком бизнесменов, состоящих в организации. Фамилия Елгина указана в каталоге. В нем говорится, что люди из списка согласились следовать кодексу Wise. Главная задача ассоциации — объединение владельцев бизнеса, применяющих технологию управления Хаббарда, для эффективного решения проблем в бизнесе.

РБК направил запрос в Международную ассоциацию предпринимателей с просьбой подтвердить факт участия Елгина в деятельности организации.

Под запретом В ноябре 2015 года Мосгорсуд постановил ликвидировать «Саентологическую церковь Москвы», сообщал РБК. Основным аргументом стало то, что организация зарегистрировала слово «сайентология» в качестве товарного знака и, соответственно, не может быть религиозной организацией. «Церковь сайентологии» была основана в 1954 году писателем-фантастом Рональдом Хаббардом, который положил в ее основу ряд околонаучных и религиозных идей. В России «Саентологическая церковь Москвы» была зарегистрирована как религиозная организация в 1994 году, но в 2010 году суды некоторых регионов признали экстремистскими ряд книг и брошюр Хаббарда. В августе 2015 года Следственный комитет возбудил дело после того, как в главном здании «Саентологической церкви Москвы» были обнаружены скрытые видеокамеры и прослушивающие устройства.

Отчуждение госсобственности

Следователи вышли на Елгина после расследования дела первого замглавы администрации Чехова Дмитрия Фриша.

Чиновник был задержан сотрудниками ФСБ и СКР на рабочем месте в марте этого года. Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следователей, в 2015 году Фриш заключил договор купли-продажи муниципального здания с рассрочкой по оплате на десять лет, но деньги в бюджет не поступили.

В марте 2019 года Фриша отправили под домашний арест, а позднее следователи нашли другие эпизоды противоправной деятельности чиновника. 26 июля было возбуждено второе дело о взятке. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий. В пятницу, 2 августа, Бабушкинский суд отклонил ходатайство следователя о заключении чиновника под стражу и оставил его под домашним арестом, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В городе Фриш отвечал за взаимодействие администрации с силовиками, координировал работу похоронного и рекламного бизнеса, отвечал за земельно-имущественный комплекс, рассказал РБК источник в администрации. Другой источник, знакомый с материалами дела, отметил, что разработка Фриша началась еще в 2016 году. «Именно тогда следователи обратили внимание на приятельские отношения между Елгиным и Фришем, позднее стало известно, что бизнесмен был вовлечен в некоторые вопросы деятельности первого зама», — отметил источник.

Земельная схема

По версии следствия, Дмитрий Фриш организовал несколько схем противоправной деятельности: получение взяток, незаконное оформление участков, организация незаконного предпринимательства. В ходе расследования стало известно о двух участках в деревне Репниково Чеховского района, которые были переданы в качестве взятки.

Участки площадью 2,4 и 0,21 га изначально были оформлены на бывшую супругу чиновника, рассказал источник, знакомый с материалами дела. Затем их переоформили на Антона Елгина, добавил он. «Участки относились к землям сельхозназначения, — говорит источник, — потом категорию изменили на «индивидуально-жилищное строительство», а затем на «строительство торговых объектов». Собеседник отметил, что переоформление земли привело к ее удорожанию. Например, участок земли сельхозназначения площадью 2,4 га в этом районе стоит 250 тыс. руб., а участок такой же площадью, но предназначенный под строительство торгового центра, имеет кадастровую стоимость 62 млн руб., а рыночную — 120 млн руб. Документы по переоформлению подписаны Фришем, добавил собеседник.

«До прихода в администрацию Фриш работал в МВД, где приобрел навыки оперативной деятельности, — говорит источник, знакомый с делом. — Этот опыт помог ему организовать процесс таким образом, что все действия выполняли подставные лица. К таким относится и Елгин».