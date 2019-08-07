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Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+41,07%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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В деле о хищении земель спецназначения появился сайентолог
В материалах дела о хищении земель специального назначения в Подмосковье появился сайентолог. ФСБ проверяет факт выведения за границу денег, полученных от продажи земли
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Список Хаббарда

Бабушкинский суд отправил 26 июля под арест предпринимателя из Чехова Антона Елгина, которого подозревают в посреднических услугах при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет), сообщили РБК в пресс-службе Бабушкинского районного суда.

По версии следствия, Елгин участвовал в передаче взятки первому заместителю главы администрации подмосковного Чехова Дмитрию Фришу, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. «В благодарность за покровительство коммерсантам при отчуждении земель спецназначения, на которых расположены воинские части, Фришу передали два участка в деревне Репниково», — рассказал РБК источник. Их общая кадастровая стоимость составляет около 70 млн руб., добавил он. За это чиновник подписывал документы по смене категории землепользования участков, относящихся к воинским частям, рассказал собеседник РБК. Участки в Репниково были оформлены на Елгина, добавил он.

При обысках в коттедже предпринимателя оперативники обнаружили сайентологическую литературу, свидетельства и дипломы, подтверждающие, что Елгин состоит в «Саентологической церкви Москвы» (сохранена орфография, использованная при регистрации). Был обнаружен диплом, выданный сайентологами, где говорится, что Елгин — выпускник курса «Преодоление подъемов и спадов в жизни». Диплом имеет символ общины сайентологов — оттиск подписи основателя движения Рона Хаббарда.

ФСБ проверяет счета бизнесмена на предмет вывода денег за границу, сообщил источник, знакомый с материалами дела. РБК направил запрос в ФСБ РФ с просьбой подтвердить эту информацию.

В коттедже у Елгина оперативники нашли каталог ассоциации предпринимателей «Wise 2016 стран СНГ и Балтии» со списком бизнесменов, состоящих в организации. Фамилия Елгина указана в каталоге. В нем говорится, что люди из списка согласились следовать кодексу Wise. Главная задача ассоциации — объединение владельцев бизнеса, применяющих технологию управления Хаббарда, для эффективного решения проблем в бизнесе.

РБК направил запрос в Международную ассоциацию предпринимателей с просьбой подтвердить факт участия Елгина в деятельности организации.

Под запретом

В ноябре 2015 года Мосгорсуд постановил ликвидировать «Саентологическую церковь Москвы», сообщал РБК. Основным аргументом стало то, что организация зарегистрировала слово «сайентология» в качестве товарного знака и, соответственно, не может быть религиозной организацией. «Церковь сайентологии» была основана в 1954 году писателем-фантастом Рональдом Хаббардом, который положил в ее основу ряд околонаучных и религиозных идей. В России «Саентологическая церковь Москвы» была зарегистрирована как религиозная организация в 1994 году, но в 2010 году суды некоторых регионов признали экстремистскими ряд книг и брошюр Хаббарда. В августе 2015 года Следственный комитет возбудил дело после того, как в главном здании «Саентологической церкви Москвы» были обнаружены скрытые видеокамеры и прослушивающие устройства.

Отчуждение госсобственности

Следователи вышли на Елгина после расследования дела первого замглавы администрации Чехова Дмитрия Фриша.

Чиновник был задержан сотрудниками ФСБ и СКР на рабочем месте в марте этого года. Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следователей, в 2015 году Фриш заключил договор купли-продажи муниципального здания с рассрочкой по оплате на десять лет, но деньги в бюджет не поступили.

В марте 2019 года Фриша отправили под домашний арест, а позднее следователи нашли другие эпизоды противоправной деятельности чиновника. 26 июля было возбуждено второе дело о взятке. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий. В пятницу, 2 августа, Бабушкинский суд отклонил ходатайство следователя о заключении чиновника под стражу и оставил его под домашним арестом, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В городе Фриш отвечал за взаимодействие администрации с силовиками, координировал работу похоронного и рекламного бизнеса, отвечал за земельно-имущественный комплекс, рассказал РБК источник в администрации. Другой источник, знакомый с материалами дела, отметил, что разработка Фриша началась еще в 2016 году. «Именно тогда следователи обратили внимание на приятельские отношения между Елгиным и Фришем, позднее стало известно, что бизнесмен был вовлечен в некоторые вопросы деятельности первого зама», — отметил источник.

Земельная схема

По версии следствия, Дмитрий Фриш организовал несколько схем противоправной деятельности: получение взяток, незаконное оформление участков, организация незаконного предпринимательства. В ходе расследования стало известно о двух участках в деревне Репниково Чеховского района, которые были переданы в качестве взятки.

Участки площадью 2,4 и 0,21 га изначально были оформлены на бывшую супругу чиновника, рассказал источник, знакомый с материалами дела. Затем их переоформили на Антона Елгина, добавил он. «Участки относились к землям сельхозназначения, — говорит источник, — потом категорию изменили на «индивидуально-жилищное строительство», а затем на «строительство торговых объектов». Собеседник отметил, что переоформление земли привело к ее удорожанию. Например, участок земли сельхозназначения площадью 2,4 га в этом районе стоит 250 тыс. руб., а участок такой же площадью, но предназначенный под строительство торгового центра, имеет кадастровую стоимость 62 млн руб., а рыночную — 120 млн руб. Документы по переоформлению подписаны Фришем, добавил собеседник.

«До прихода в администрацию Фриш работал в МВД, где приобрел навыки оперативной деятельности, — говорит источник, знакомый с делом. — Этот опыт помог ему организовать процесс таким образом, что все действия выполняли подставные лица. К таким относится и Елгин».

Чеховское дело

Участники ОПГ обращались в кадастровую палату Чехова с заявлением о постановке на учет участка и прилагали к нему поддельное постановление старого образца, требующее переоформления. После этого подавали заявление о регистрации права собственности. Когда все документы на землю были оформлены, участок перепродавали подставным лицам и таким образом формировали его положительную историю, а после выводили на рынок недвижимости. Под арестом по чеховскому делу оказался местный бизнесмен Николай Павлинов, командир воинской части «Чехов-3» Андрей Василенко, экс-главы Чеховского района Сергей Юдин (2013–2018 годы) и Анатолий Чибесков (2005–2010 годы), шесть сотрудников (бывших и нынешних) чеховской администрации, Росреестра и кадастра. В международном розыске по этому делу находится бизнесмен Олег Стрекалов.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: Хищение, арест, саентологи
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