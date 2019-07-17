Свидетель сообщил о роли авторитета Шишканова в деле о хищении спецземель

Засекреченный свидетель по делу о хищении земель спецназначения в Чеховском районе сообщил, что чиновники местной администрации назначались по рекомендации лидера преступного мира, подкрепленной средствами из общака

Олег Шишканов (справа) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Показания секретного свидетеля

Засекреченный свидетель в деле о хищении земель специального назначения в Чеховском районе рассказал о роли криминального авторитета Олега Шишканова (он же Медведев, он же Шишкан и Олег Раменский), арестованного в понедельник по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Об этом говорится в обвинительном заключении, которое было предъявлено предпринимателю Николаю Павлинову — основному фигуранту дела о хищении земель (телеканал «Россия 24» называл обвиняемого криминальным авторитетом по кличке Павлин). Копия заключения есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Свидетель, который дал показания на Шишканова, проходит в деле под вымышленной фамилией Апраксин. В обвинительном заключении есть пометка, что настоящие данные о его личности засекречены. Апраксин рассказал следователю, что тесно общается с высшими должностными лицами администрации Чеховского района и ему известна схема ее взаимодействия с криминальными структурами.

«По рекомендации лидера ОПГ Раменского района Шишканова по кличке Шишкан Николаю Павлинову была представлена Юлия Иванова, которая являлась заместителем начальника Раменской кадастровой палаты Анны Хайбуллиной, — говорится в свидетельских показаниях. — За назначение Ивановой были выделены деньги из криминального общака». «Анна Хайбуллина была ставленником Раменской ОПГ для осуществления незаконных действий на территории Раменского района в части кадастрирования земельных участков», — отмечается в материалах дела.