Свидетель сообщил о роли авторитета Шишканова в деле о хищении спецземель

По словам свидетеля, Хайбуллина познакомила Иванову с Павлиновым в ледовом дворце «Витязь» в Чехове, где у Павлинова был офис. На встрече присутствовал также его помощник Олег Стрекалов (объявлен в розыск), который впоследствии курировал работу Ивановой. После встречи Иванова заняла должность начальника кадастровой палаты Чеховского района, а затем заместителя начальника местной налоговой инспекции. По словам Апраксина, Иванова принимала от Стрекалова и его подельников фиктивные документы, на основании которых проводились кадастровые процедуры. По версии следствия, Иванова согласовывала принятие положительных решений в центральном аппарате Кадастровой палаты по Московской области. «Она занималась незаконным переносом участков в нужное, более ликвидное место путем уточнения границ участков», — говорится в деле.
В материалах следствия, кроме того, говорится, что в 1982 году — до смены фамилии — Шишканов был осужден за убийство. В ноябре 1991-го он вышел на свободу после отбытия наказания. По оперативным данным, он поддерживал связи с другими осужденными, соблюдал традиции воровской культуры. По версии следствия, в 1992 году в московском гостиничном комплексе «Измайлово» Шишканов «был коронован вором в законе». Сейчас СК считает его причастным к убийствам, игорному бизнесу, проституции и наркоторговле.
Как работала схема перевода земель
Предполагаемые участники ОПГ обращались в чеховский отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области с заявлением о внесении в кадастр недвижимости информации о земельном участке и прилагали к нему поддельное постановление старого образца, требующее переоформления.
После постановки на кадастровый учет они подавали заявление о регистрации права собственности в чеховский отдел управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Московской области. Когда все документы на землю были оформлены, участок перепродавали подставным лицам и таким образом формировали его положительную историю, а после выводили на рынок недвижимости. По такой схеме были проданы земли Минобороны, лесного хозяйства, Росавтодора. Часть выводимых земель имела статус особо охраняемых территорий.
В апреле 2017 года суд приговорил Хайбуллину к шести годам колонии строгого режима за махинации с землями лесного фонда Раменского района. В 2018 году Чеховский городской суд приговорил Юлию Иванову к пяти годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Как развивалось чеховское дело
Основной фигурант дела Павлинов был арестован еще в августе 2017 года. Его подозревают в организации преступного сообщества, в мае 2019 года он был отпущен под домашний арест.
В марте 2019 года сотрудники ФСБ обыскали здание администрации Чеховского района, а также офисы управления Росреестра по Московской области и Бюро технической инвентаризации Чеховского района по делу о хищении земель воинских частей. Был задержан первый заместитель главы администрации района Дмитрий Фриш, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Обыски стали частью дела, которое ГСУ СКР по Московской области возбудило в октябре 2017 года по ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Под стражу по этому делу также был взят командир воинской части «Чехов-3» Андрей Василенко. По данным следствия, к преступному сообществу могут быть причастны бывшие главы Чеховского района Сергей Юдин (2013–2018 годы) и Анатолий Чибесков (2005–2010 годы).
По делу о хищении земель спецназначения были задержаны еще шесть человек из числа нынешних и бывших сотрудников чеховской администрации, службы государственной регистрации Росреестр, а также МУП «Чеховское кадастровое бюро».