Свидетель сообщил о роли авторитета Шишканова в деле о хищении спецземель

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,93 -0,12 EUR Бирж. 70,54 -0,13 Brent 64,64 -3,03% USD Нал. 63,51 62,56 EUR Нал. 71,21 70,24 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1212 +0,0004 BTC/USD Бирж. 9 485,80 +94,80 IMOEX 2 713,16 -1,55% RTSI 1 358,06 -1,74% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 16 июл, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 16 июл, 12:45
Аналитики назвали выращивание винограда самым рентабельным сектором в АПК Бизнес, 10:01 Почему сейчас прибыльно выращивать виноград и разводить свиней Pro, 10:01 Интеллектуальная цепочка поставок: как работает «умное» производство Pro, 09:59 Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50 Общество, 09:58 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 09:56 Израильские эксперты заявили об угрозе для ВВС из-за турецких С-400 Политика, 09:54 В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей Общество, 09:48 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 09:27 Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе Спорт, 09:27 В Москве за сутки выпало около 15% месячной нормы осадков Общество, 09:23 Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду Политика, 09:22 Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске Общество, 09:14 Борт МЧС приготовился к экстренной посадке в Жуковском Общество, 09:07 Свидетель сообщил о роли авторитета Шишканова в деле о хищении спецземель Общество, 09:02
Общество ,  
0 
Свидетель сообщил о роли авторитета Шишканова в деле о хищении спецземель
Засекреченный свидетель по делу о хищении земель спецназначения в Чеховском районе сообщил, что чиновники местной администрации назначались по рекомендации лидера преступного мира, подкрепленной средствами из общака
Олег Шишканов (справа) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Показания секретного свидетеля

Засекреченный свидетель в деле о хищении земель специального назначения в Чеховском районе рассказал о роли криминального авторитета Олега Шишканова (он же Медведев, он же Шишкан и Олег Раменский), арестованного в понедельник по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Об этом говорится в обвинительном заключении, которое было предъявлено предпринимателю Николаю Павлинову — основному фигуранту дела о хищении земель (телеканал «Россия 24» называл обвиняемого криминальным авторитетом по кличке Павлин). Копия заключения есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Свидетель, который дал показания на Шишканова, проходит в деле под вымышленной фамилией Апраксин. В обвинительном заключении есть пометка, что настоящие данные о его личности засекречены. Апраксин рассказал следователю, что тесно общается с высшими должностными лицами администрации Чеховского района и ему известна схема ее взаимодействия с криминальными структурами.

Общество
Суд арестовал вора в законе Шишканова по делу о высшем положении в ОПС

«По рекомендации лидера ОПГ Раменского района Шишканова по кличке Шишкан Николаю Павлинову была представлена Юлия Иванова, которая являлась заместителем начальника Раменской кадастровой палаты Анны Хайбуллиной, — говорится в свидетельских показаниях. — За назначение Ивановой были выделены деньги из криминального общака». «Анна Хайбуллина была ставленником Раменской ОПГ для осуществления незаконных действий на территории Раменского района в части кадастрирования земельных участков», — отмечается в материалах дела.

По словам свидетеля, Хайбуллина познакомила Иванову с Павлиновым в ледовом дворце «Витязь» в Чехове, где у Павлинова был офис. На встрече присутствовал также его помощник Олег Стрекалов (объявлен в розыск), который впоследствии курировал работу Ивановой. После встречи Иванова заняла должность начальника кадастровой палаты Чеховского района, а затем заместителя начальника местной налоговой инспекции. По словам Апраксина, Иванова принимала от Стрекалова и его подельников фиктивные документы, на основании которых проводились кадастровые процедуры. По версии следствия, Иванова согласовывала принятие положительных решений в центральном аппарате Кадастровой палаты по Московской области. «Она занималась незаконным переносом участков в нужное, более ликвидное место путем уточнения границ участков», — говорится в деле.

В материалах следствия, кроме того, говорится, что в 1982 году — до смены фамилии — Шишканов был осужден за убийство. В ноябре 1991-го он вышел на свободу после отбытия наказания. По оперативным данным, он поддерживал связи с другими осужденными, соблюдал традиции воровской культуры. По версии следствия, в 1992 году в московском гостиничном комплексе «Измайлово» Шишканов «был коронован вором в законе». Сейчас СК считает его причастным к убийствам, игорному бизнесу, проституции и наркоторговле.

Общество
Суд арестовал вора в законе Шишканова по делу о высшем положении в ОПС

Как работала схема перевода земель

Предполагаемые участники ОПГ обращались в чеховский отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области с заявлением о внесении в кадастр недвижимости информации о земельном участке и прилагали к нему поддельное постановление старого образца, требующее переоформления.

После постановки на кадастровый учет они подавали заявление о регистрации права собственности в чеховский отдел управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Московской области. Когда все документы на землю были оформлены, участок перепродавали подставным лицам и таким образом формировали его положительную историю, а после выводили на рынок недвижимости. По такой схеме были проданы земли Минобороны, лесного хозяйства, Росавтодора. Часть выводимых земель имела статус особо охраняемых территорий.

В апреле 2017 года суд приговорил Хайбуллину к шести годам колонии строгого режима за махинации с землями лесного фонда Раменского района. В 2018 году Чеховский городской суд приговорил Юлию Иванову к пяти годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Как развивалось чеховское дело

Основной фигурант дела Павлинов был арестован еще в августе 2017 года. Его подозревают в организации преступного сообщества, в мае 2019 года он был отпущен под домашний арест.

В марте 2019 года сотрудники ФСБ обыскали здание администрации Чеховского района, а также офисы управления Росреестра по Московской области и Бюро технической инвентаризации Чеховского района по делу о хищении земель воинских частей. Был задержан первый заместитель главы администрации района Дмитрий Фриш, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Обыски стали частью дела, которое ГСУ СКР по Московской области возбудило в октябре 2017 года по ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Под стражу по этому делу также был взят командир воинской части «Чехов-3» Андрей Василенко. По данным следствия, к преступному сообществу могут быть причастны бывшие главы Чеховского района Сергей Юдин (2013–2018 годы) и Анатолий Чибесков (2005–2010 годы).

Общество
ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников

По делу о хищении земель спецназначения были задержаны еще шесть человек из числа нынешних и бывших сотрудников чеховской администрации, службы государственной регистрации Росреестр, а также МУП «Чеховское кадастровое бюро».

Автор: Дмитрий Серков
Теги: вор в законе, Хищение, Уголовное дело
Материалы по теме
Суд арестовал вора в законе Шишканова по делу о высшем положении в ОПС
Общество
СК заявил о задержании вора в законе Олега Шишканова
Общество
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter