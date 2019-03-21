ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете. Замглавы городского поселения отвечал за взаимодействие с силовыми органами и внутреннюю политику

Дмитрий Фриш (Фото: Agoch.ru)

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации.

«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник.

Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли.

Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой. Он отвечает за общие вопросы, рассказал источник в администрации. «В частности, Фриш обеспечивал взаимодействие администрации с силовыми органами и отвечал за внутреннюю политику», — отметил собеседник. По словам собеседника РБК, в прошлом Фриш являлся сотрудником уголовного розыска одного из регионов РФ.