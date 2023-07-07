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Адвокат Пономарева назвала нападение с зеленкой местью наркодилеров

Адвокат Елена Пономарева назвала нападение с зеленкой местью подмосковных наркодилеров
Накануне неизвестный облил Пономареву зеленкой на остановке в Москве, женщина получила ожог глаз второй степени. В разговоре с РБК она раскрыла обстоятельства нападения и предположила, кто мог его устроить

Елена Пономарева Фото:advokatelenaponomareva / VK Фото:tsvetkova_sedlex / VK Фото:advokatelenaponomareva / VK Фото:advokatelenaponomareva / VK Фото:advokatelenaponomareva / VK

Адвокат Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарева, на которую 6 июля было совершено нападение — неизвестные облили ее зеленкой на остановке общественного транспорта, — рассказала РБК, что получала угрозы от наркодилеров за свидетельские показание.

«У меня есть предположение, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью. В 2021 году в Лыткаринском городском суде слушалось дело под председательством федерального судьи Котова, который впоследствии был обвинен в получении взятки. По этому делу меня допрашивали в качестве свидетеля. Эти люди, которые мне угрожали, связаны с наркодилерством на территории Московской области, они были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, — это месть за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании, видимо, они рассчитывали на мои показания», — сообщила Пономарева.

В январе 2021 года судья Лыткаринского городского суда Сергей Котов был задержан при получении взятки в размере 13 млн руб.: он пообещал помочь по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. Пономареву вызывали в суд в качестве свидетеля. Процесс по делу бывшего судьи начался в прошлом декабре в Московском областном суде, писал «МК».

По словам Пономаревой, этот «террор» продолжается уже несколько лет — до этого неизвестные облили масляной краской ее машину. «В этот раз, когда все произошло, мы сидели на автобусной остановке с подругой, подошел молодой человек славянской внешности, я хорошо его запомнила. Он подошел со словами «здравствуйте, девушка», после чего из пластикового стакана плеснул мне в лицо зеленку», — рассказала адвокат.

Она отметила, что после инцидента они сразу обратились в полицию. «Думаю, что полиция будет разбираться в этом, так как есть общественный резонанс», — сказала Пономарева.

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Неизвестный облил Пономареву зеленкой на остановке на Рублевском шоссе в Москве. Ранее она сообщила, что из-за действий злоумышленника получила ожог глаз второй степени.

Это уже второе резонансное дело о нападении на адвоката за последнюю неделю — 4 июля в Чечне избили адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Они прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой. Журналистка и адвокат также связывают произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

СК возбудил дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК, до пяти лет лишения свободы) и о причинении легкого вреда здоровью (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК, до двух лет лишения свободы).

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адвокат нападение судья зеленка Москва
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