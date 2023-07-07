Облитая зеленкой адвокат Пономарева получила ожог глаз

Неизвестные облили ее зеленкой на остановке на Рублевском шоссе в Москве, рассказала Пономарева. Ранее ей угрожали

Адвокат Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарева, которую накануне облили зеленкой, получила ожог глаз второй степени. Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

«Друзья, мне нужна ваша помощь! Ожог глаз 2-й степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе, 16, корп. 1. Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины», — написала она.

Адвокат связывает угрозы и нападение со своей профессиональной деятельностью. «Я обращалась в полицию, но никаких результатов. Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей и привлекли к ответственности», — добавила

она.

Юрист также выложила фотографии своей машины, облитой белой краской.

О нападении на Пономареву накануне сообщила Адвокатская палата Подмосковья. В результате адвокату «причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», сказали в пресс-службе. Раньше ей угрожали в мессенджерах, присылая фотографии родных, а также имущества и собаки Пономаревой. В палате считают, что за ней следили. Кроме того, автомобиль адвоката был облит несмываемой краской.