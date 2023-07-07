Адвоката Елену Пономареву облили зеленкой

Нападение произошло 6 июля на остановке общественного транспорта, в результате пострадала сетчатка глаз у адвоката. Ранее ей угрожали и облили краской машину

Неизвестный облил зеленкой адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву, сообщается на сайте палаты.

Нападение произошло 6 июля на остановке общественного транспорта.

«В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — говорится в сообщении.

Пономарева связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Раньше адвокату угрожали в мессенджерах, присылая фотографии ее родных, а также имущества и собаки, что «свидетельствует о слежке за адвокатом», сказали в пресс-службе АПМО. Кроме того, автомобиль Пономаревой был облит несмываемой краской. Она обращалась в правоохранительные органы, но виновные установлены не были.

«Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия», — заявили там.

Телеграм-канал Baza пишет, что, по мнению адвоката, нападение связано с «делом судьи Котова». В январе 2021 года был задержан судья Лыткаринского городского суда Сергей Котов при получении взятки в 13 млн руб. — он пообещал помочь по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. Пономареву вызывали в суд как свидетеля, сообщает канал. Процесс над бывшим судьей начался в декабре 2022 года в Московском областном суде, писал «МК».

4 июля в Чечне избили адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Они прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой. Журналистка и адвокат связывают произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

С ситуацией пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров. О нападении на Милашину и Немова доложили президенту Владимиру Путину, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он называл

случившееся «серьезным происшествием, которое требует достаточно энергичных мер».

СК возбудил дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК, до пяти лет лишения свободы) и о причинении легкого вреда здоровью (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК, до двух лет лишения свободы).