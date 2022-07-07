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В России выросло число детских суицидов и их попыток

Число самоубийств и их попыток среди детей выросло в 2021 году, указано в докладе детского омбудсмена. У несовершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи, считает уполномоченная
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Число попыток суицида среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13% с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев). Об этом сообщается в докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год.

Согласно данным Следственного комитета, в 2021 году число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 случая. В 2018 году СК зафиксировал 788 суицидов среди несовершеннолетних, в 2019 — 737, а в 2020 году — 548, подчеркивается в докладе детского омбудсмена.

При этом, статистические данные Росстата отличаются и показывают меньшее число случаев детских самоубийств. Так, их количество в 2020 году составило 311, а в 2019 — 372. Данных за 2021 год служба не приводит.

РБК направил запрос в пресс-службу Росстата.

Разрозненные данные не позволяют определить точное число таких случаев, подчеркивает Мария Львова-Белова. При этом отмечает, что в отличии от данных Росстата, указанные СК сведения являются более полными, поскольку учитывают не только явные случаи самоубийства, отраженные в первичных медицинских свидетельствах о смерти, но и факты суицидов, установленные в ходе расследования уголовных дел.

Генеральной прокуратурой на основе анализа данных в 30 субъектах также отмечен рост числа детей с суицидальным поведением, имеющих психические заболевания: в 2021 год — 882 несовершеннолетних, по сравнению с 635 в 2020 году.

Сведения о количестве попыток самоубийства были предоставлены 85 регионами по запросу детского омбудсмена, такой учет в федеральной статистике на данный момент не ведется. Уполномоченная предложила Минздраву дополнить таким пунктом комплекс мер по профилактике суицидов среди несовершеннолетних, однако ведомство «посчитало дополнение Комплекса обозначенным мероприятием преждевременным», указывается в докладе.

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«Безусловно, необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних», — отметила Мария Львова-Белова. У несовершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи, подчеркнула она.

Согласно докладу омбудсмена, причинами суицидов становились: «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», психические расстройства ребенка, несчастная любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в Интернете.

Согласно данным доклада, в 2021-2022 учебном году в школах численность обучающихся на одного педагога-психолога в среднем составила 607 человек, что не отвечает рекомендуемому нормативу в 300 учащихся. В то же время в образовательных организациях ежегодно увеличивается число ставок педагогов психологов: в 2021-2022 году оно выросло на 6,1% (с 36,6 тыс. до 38,9 тыс.).

Уполномоченному по правам ребёнка в 2021 году поступали обращения о том, что в социальных сетях (TikTok, Вконтакте) распространялась информация, призывающая к совершению суицидов, указывается в отчете. В марте 2021 года глава СК Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей. TikTok заявил, что удаляет контент, нарушающий правила соцсети.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Дети несовершеннолетние детский суицид детский омбудсмен Мария Львова-Белова суицид
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