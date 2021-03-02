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TikTok заявил о блокировании контента с призывами к суициду

TikTok удаляет контент, нарушающий правила соцсети, в том числе который изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет самоубийство. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании, комментируя поручение главы СК Александра Бастрыкина проверить соцсеть из-за распространения в ней призывов к совершению самоубийства, направленных на детей.

В TikTok добавили, что соцсеть также блокирует хештеги, под которыми такой контент распространяется, «для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах».

Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok
Общество
Фото:Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

«Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами», — подчеркнули в компании.

О том, что в TikTok распространяются материалы, склоняющие несовершеннолетних к суициду, стало известно после того, как об этом родителей предупредили школы Москвы. Они разослали сообщения в родительские чаты и попросили уделить особое внимание детям. После этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к Бастрыкину с просьбой принять меры и найти тех, кто стоит за созданием такого контента. В СК заявили о начале доследственной проверки.

TikTok детский суицид запрещенный контент Александр Бастрыкин
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