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Неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

Стрельба началась на одной из крупнейших баз ВМС США 29 Palms в Калифорнии. Ее официальный представитель сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал
Военная база Twentynine Palms
Военная база Twentynine Palms (Фото: David McNew / Getty Images )

В воздушно-наземном боевом центре Twentynine Palms (29 Palms) на базе Корпуса морской пехоты (входит в состав ВМС США) началась стрельба. Об этом сообщается в Twitter подразделения.

Там отмечают, что стрельба началась около 6:30 по местному времени (16:30 мск). Военная полиция оцепила район. Пока морская пехота не может подтвердить, задержали ли стрелка.

Телеканал CBS указывает, что также неизвестно, есть ли раненые. Издание The Sаn Bernardino Sun со ссылкой на официального представителя базы сообщает, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Район по-прежнему оцеплен, полиция находится в контакте с подозреваемым в стрельбе.

Не менее пяти человек пострадали при стрельбе на базе ВМС США во Флориде
Общество
Фото: tgibersonpnj / Twitter

Центр морской пехоты 29 Palms — крупнейшая база ВМС США. Она расположена рядом с одноименным городом на юге Сан-Бернардино в штате Калифорния. Сама база находится в пустыне Мохаве. Там проходят учения морские пехотинцы и другие военные.

В декабре прошлого года мужчина открыл стрельбу на базе морской авиации ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида). В результате 11 человек пострадали, четверо, включая самого стрелка, погибли. Губернатор Флориды Рон Десантис утверждал, что открывший огонь мужчина был служащим ВВС Саудовской Аравии. После этого США приостановили обучение саудовских летчиков.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: стрельба, ВМС США, военная база, Калифорния
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