Не менее пяти человек пострадали при стрельбе на базе ВМС США во Флориде

Не менее пяти человек пострадали при стрельбе на базе ВМС США во Флориде

В результате стрельбы на авиабазе ВМС Пенсакола погибли два человека, среди них — застреленный полицейскими нападавший. По информации из разных источников, пострадали еще от пяти до 11 человек

Фото: tgibersonpnj / Twitter

В США в штате Флорида, на базе морской авиации Пенсакола, произошла стрельба. Местный телеканал WEAR ABC3 сообщает о пяти пострадавших, которых доставили в больницу. Издание Pensacola News Journal сообщает об 11 раненых.

В группе авиабазы в Facebook указано, что все ворота закрыты из-за сообщений о стрельбе. В сообщении офиса шерифа округа Эскамбия в Facebook говорится, что к 7:48 (16:48 мск) по местному времени стрельба прекратилась. Стрелок мертв. По данным North Escambia, он был застрелен полицейскими. Территория вокруг базы закрыта для посторонних.

North Escambia отмечает, что 6 декабря на базе должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. На страничке авиабазы в Facebook указано, что церемония должна была быть посвящена годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Она должна была начаться 8:00 по местному времени, однако за час до этого на базе началась стрельба.

В сообщении ВМС США говорится, что помимо стрелка погиб еще один человек, число пострадавших точно неизвестно.

Авиабаза ВМС Пенсакола существует с 1914 года. На ней базируются несколько эскадрилий палубной авиации и учебные подразделения.