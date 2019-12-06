Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 13:22
Москва и Эквадор договорились развивать двусторонние связи Партнерский материал, 17:54 Меркель призналась в стыде за преступления фашистов в Освенциме Политика, 17:52 В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 17:50 МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России Политика, 17:44 Экс-первая ракетка мира Возняцки анонсировала завершение карьеры Спорт, 17:36 Суд арестовал участника акции 27 июля Абаничева Общество, 17:34 Белоруссия назвала требования по цене на российский газ после интеграции Экономика, 17:31 Лариса Евдокимова — о важности стандартов качества для бизнеса Партнерский материал, 17:24 Не менее пяти человек пострадали при стрельбе на базе ВМС США во Флориде Общество, 17:20 Почему отчет по рынку труда США отправил американские акции вверх Quote, 17:19 Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой Бизнес, 17:18 Летевший на Ямал SSJ100 вернулся во Внуково из-за технических неполадок Общество, 17:08 Книжный Instagram-клуб: что читают Обама, Цукерберг и Риз Уизерспун Стиль, 17:06 Безопасность данных: как оставить конкурента без информации Pro, 16:57
Общество ,  
0 
Не менее пяти человек пострадали при стрельбе на базе ВМС США во Флориде
В результате стрельбы на авиабазе ВМС Пенсакола погибли два человека, среди них — застреленный полицейскими нападавший. По информации из разных источников, пострадали еще от пяти до 11 человек
Фото: tgibersonpnj / Twitter

В США в штате Флорида, на базе морской авиации Пенсакола, произошла стрельба. Местный телеканал WEAR ABC3 сообщает о пяти пострадавших, которых доставили в больницу. Издание Pensacola News Journal сообщает об 11 раненых.

В группе авиабазы в Facebook указано, что все ворота закрыты из-за сообщений о стрельбе. В сообщении офиса шерифа округа Эскамбия в Facebook говорится, что к 7:48 (16:48 мск) по местному времени стрельба прекратилась. Стрелок мертв. По данным North Escambia, он был застрелен полицейскими. Территория вокруг базы закрыта для посторонних.

North Escambia отмечает, что 6 декабря на базе должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. На страничке авиабазы в Facebook указано, что церемония должна была быть посвящена годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Она должна была начаться 8:00 по местному времени, однако за час до этого на базе началась стрельба.

В сообщении ВМС США говорится, что помимо стрелка погиб еще один человек, число пострадавших точно неизвестно.

Авиабаза ВМС Пенсакола существует с 1914 года. На ней базируются несколько эскадрилий палубной авиации и учебные подразделения.

За последние несколько дней это уже второй случай стрельбы на военно-морской базе в США. 5 декабря американский военный открыл огонь на базе Перл-Харбор на Гавайях, после чего покончил с собой. Помимо стрелка погибли еще два человека.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Флорида, стрельба, ВМС США
Материалы по теме
Трампу доложили о стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор
Общество
Двое пострадавших при стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор погибли
Общество
На верфи в Перл-Харбор произошла стрельба
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter