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Опрос показал смену связанных с коронавирусом страхов россиян

Больше всего граждане опасаются, что результатом пандемии станет потеря работы или дохода. Боятся россияне и возвращения цифровых пропусков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Коронавирус и связанные с ним последствия второй квартал подряд являются основным поводом для опасений среди россиян. Как сообщает «Коммерсантъ», это следует из «Национального индекса тревожностей», составленного коммуникационным агентством КРОС и сформированного на основе сообщений в различных СМИ, а также в социальных сетях.

Составляя рейтинг, специалисты присваивают каждому новостному поводу медиаиндекс по количеству упоминаний в СМИ, а также социальный индекс по числу упоминаний в социальных сетях. Путем их сложения получается суммарный индекс. Новости с наибольшим суммарным индексом эксперты называют самыми главными источниками страхов.

Если в апрельском рейтинге основная фобия была связана с боязнью заболеть и столкнуться с проблемами в связи с изоляцией, то по итогам второго квартала главными опасениями россиян стали возможная потеря работы и дохода из-за кризиса (индекс 253), угроза второй волны коронавируса (242), возвращение цифровых пропусков и штрафы за нарушение карантинных мер (241), срыв отпусков из-за закрытия границ (179).

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«Больше всего людям запомнились меры по контролю за ними, особенно в Москве, отсюда и опасения того, что опробованные технологии и механизмы будут применяться и дальше при возникновении тех или иных обстоятельств, причем не только в столице», — прокомментировала данные рейтинга психолог Татьяна Огнева-Сальвони.

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Другими темами, взволновавшими россиян в последние месяцы, стали разлив топлива в Норильске (индекс 75), голосование по поправкам к Конституции (33), а также гонка вооружений и рост международной напряженности (25).

В середине мая эксперты Социологического антикризисного центра пришли к выводу, что россияне стали меньше опасаться, что они или их родственники заразятся коронавирусом. Если в начале апреля такая фобия была у 52% опрошенных, то к 15 мая эта цифра снизилась до 42%. Произошло это в основном за счет изменений в настроениях представителей молодого возраста. К середине мая в три раза сократились опасения лиц в возрасте 18–24 лет (с 30 до 10%) и более чем в два раза — 25–34 лет (с 28 до 12%).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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