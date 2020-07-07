Опрос показал смену связанных с коронавирусом страхов россиян

Больше всего граждане опасаются, что результатом пандемии станет потеря работы или дохода. Боятся россияне и возвращения цифровых пропусков

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Коронавирус и связанные с ним последствия второй квартал подряд являются основным поводом для опасений среди россиян. Как сообщает «Коммерсантъ», это следует из «Национального индекса тревожностей», составленного коммуникационным агентством КРОС и сформированного на основе сообщений в различных СМИ, а также в социальных сетях.

Составляя рейтинг, специалисты присваивают каждому новостному поводу медиаиндекс по количеству упоминаний в СМИ, а также социальный индекс по числу упоминаний в социальных сетях. Путем их сложения получается суммарный индекс. Новости с наибольшим суммарным индексом эксперты называют самыми главными источниками страхов.

Если в апрельском рейтинге основная фобия была связана с боязнью заболеть и столкнуться с проблемами в связи с изоляцией, то по итогам второго квартала главными опасениями россиян стали возможная потеря работы и дохода из-за кризиса (индекс 253), угроза второй волны коронавируса (242), возвращение цифровых пропусков и штрафы за нарушение карантинных мер (241), срыв отпусков из-за закрытия границ (179).

«Больше всего людям запомнились меры по контролю за ними, особенно в Москве, отсюда и опасения того, что опробованные технологии и механизмы будут применяться и дальше при возникновении тех или иных обстоятельств, причем не только в столице», — прокомментировала данные рейтинга психолог Татьяна Огнева-Сальвони.