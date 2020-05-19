Социологи зафиксировали снижение у россиян страха перед коронавирусом

За последние полтора месяца россияне стали меньше бояться коронавирусной инфекции. Наименее близко к сердцу угрозу принимают граждане молодого возраста

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Если 2 апреля 52% граждан России опасались, что их родственники заразятся коронавирусной инфекцией, то к 15 мая таких оказалось лишь 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологического антикризисного центра, которые есть в распоряжении РБК.

На 9 п.п. (с 34 до 25%) снизилось число тех, кто опасается массовых смертей из-за пандемии, на 14 п.п. (с 29 до 15%) — тех, кто сами боятся заразиться.

Авторы исследования указывают, что страх лично заразиться сократился преимущественно за счет представителей молодого возраста. В начале апреля доли среди граждан разных возрастных групп были близки. А к середине мая в три раза сократились опасения лиц в возрасте 18–24 лет (с 30 до 10%) и более чем в два раза — 25–34 лет (с 28 до 12%).

Другая картина наблюдается среди тех граждан, у кого есть заболевшие в кругу общения (таких в Москве оказалось 15%, а в целом по стране — 8%). Среди них боязнь заразиться присутствует у 24%, а опасения за родственников — у 59%.

Данные исследования также показали усталость населения от самоизоляции. Сохранить или ужесточить ограничения согласны 29% опрошенных, тогда как 64% считают, что надо разрешить предприятиям и компаниям возобновить работу.

Помимо этого за месяц с 28 до 19% сократилась доля тех, кто считает достоверной официальную информацию о коронавирусе. При этом на 7 п.п. (с 29 до 22%) уменьшилось число тех, кто верит в занижение статистики о заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В опросе, который проводился 15 мая среди онлайн-аудитории, приняли участие 1 тыс. респондентов из городов с населением более 100 тыс. человек.