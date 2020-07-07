Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

У Жаира Болсонару поднялась температура, он уже сдал тест на коронавирус. Это третий тест для президента, два других он сдавал в марте, они оказались отрицательными

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом. Об этом он сказал во время встречи со своими сторонниками перед президентской резиденцией, передает Estadao.

По словам Болсонару, у него поднялась температура, также он сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила никаких нарушений.

Президент сдал тест на коронавирус, его результат ожидается 7 июля. Он также начал принимать гидроксихлорохин, сообщает портал R7.

Во время встрече со сторонниками президент носил маску и просил людей не приближаться к нему.

Болсонару уже сдавал тест на коронавирус в марте после того, как инфекцию выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена. Оба чиновника незадолго до этого посещали США в составе делегации и встречались с президентом Дональдом Трампом и его окружением.

Изначально СМИ сообщили, что тест президента также оказался положительным, однако позже сам Болсонару опроверг эти сообщения и призвал не верить «фейковым новостям».

Спустя короткое время коронавирус подтвердили еще у двух бразильских чиновников, которые входили в делегацию.

Через несколько дней президент Бразилии сделал второй тест на коронавирус, который также оказался отрицательным.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на втором месте в мире по количеству заражений коронавирусом. В стране выявлено 1,6 млн заболевших, из них 65,4 тыс. человек умерли.