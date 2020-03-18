Повторный тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным

Второй тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом президент написал на странице в Facebook.

«Сообщаю, что мой второй тест на COVID-19 был отрицательным», — указал он.

Сдать тест на коронавирус Болсонару пришлось после того, как заболевание подтвердили у главы секретариата по общественным коммуникациям его администрации Фабио Вайнгартена.

Позднее, 13 марта Jornal O DIA и американский телеканал Fox News со ссылкой на свои источники написали, что по результатам лабороторных исследований у Болсонару обнаружили коронавирусную инфекцию. Сам Болсонару в тот же день опроверг информацию о выявлениии у него коронавируса. По его словам, тест на заболевание был отрицательным. «Не верьте fake news!» — указал президент.