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Общество ,  
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В Кемерово завели дело против чиновников после гибели пассажира трамвая

Чиновники в администрации Кемерово не проверили работу транспортной компании, которая допустила выход на линию сломанного трамвая, считают в СК. Перевозчик подчеркивает, что вагон был исправен, директор компании задержан

В Кемеровской области завели уголовное дело о халатности при контроле за пассажирскими перевозками после аварии с двумя трамваями, в которой погиб один мужчина, пострадали водитель и более 140 пассажиров, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Эта статья (293 УК) грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

В Кемерово завели дело против чиновников после гибели пассажира трамвая
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Как считает СК, неустановленные пока должностные лица из управления транспорта и связи администрации Кемерово вовремя не проконтролировали работу Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) и других подведомственных организаций. Это, считают следователи, стало причиной выхода 6 июня на маршрут неисправного трамвая, который разогнался до большой скорости, на повороте из него вылетели два человека, затем трамвай столкнулся с другим трамваем.

В пресс-службе АО «Кемеровская электротранспортная компания» отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу администрации Кемерово.

КЭТК при этом сразу после происшествия назвала фейком информацию, согласно которой вышедший в рейс трамвай был технически неисправен. Компания подчеркнула: он начал выполнять маршрут в полностью рабочем состоянии, в книге поезда не было замечаний со стороны водителя, перед выездом он не испытывал проблем с тормозами.

На следующее утро после аварии из депо не вышли 20 трамвайных вагонов, они не прошли технический осмотр. Компания не является собственником вагонов, подчеркивали в КЭТК.

Власти Кемерово годами сообщали о ветхом состоянии городских трамваев. Еще к концу 2022 года износ трамваев превысил 80%, а рельсов достиг 65–70%. В июне 2024 года износ трамваев стал достигать 90%. Власти обещали полностью обновить технику и рельсы к концу 2027 года.

«Упали все». Очевидцы — о столкновении трамваев в Кемерово
Общество
Фото:Максим Рожко / ТАСС

Директора и мастер «Кемеровской электротранспортной компании» задержаны, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Следствие уверено, что они «допустили выход в рейс неисправного трамвая».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Кемерово Кемеровская область трамвай Следственный комитет
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