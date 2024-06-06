После столкновения трамваев с сотней пострадавших задержали двух человек
После аварии с участием двух трамваев в Кемерово задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания», сообщил Следственный комитет в телеграм-канале. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).
По версии следствия, подозреваемые «допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра».
Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Перед этим из одного из них на повороте выпали два человека. По словам пассажиров, сначала трамвай резко разогнался, после чего у него отказали тормоза.
В результате ДТП пострадали водитель трамвая и более сотни пассажиров. Один из пострадавших скончался, сообщил СК. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Врио главы Кемеровской области Илья Середюк уточнил, что пострадали 125 человек. В больницах остается 21 пострадавший, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам мэра Кемерово Дмитрия Анисимова, городские трамваи изношены на 80–90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет.
В Кремле назвали произошедшее «страшной аварией», Владимиру Путину доложили о случившемся.
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