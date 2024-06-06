Мэр Кемерово после аварии заявил о износе 90% трамваев в городе
Трамваи в Кемерово изношены на 80-90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет, сообщил ТАСС мэр Дмитрий Анисимов.
«Источник финансирования определяется, есть федеральные программы в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», — добавил он.
О ветхости городских трамваев Анисимов упоминал еще полтора года назад. Уже тогда износ трамваев превысил 80%, а рельсов достиг 65-70%. Мэр тогда пообещал полностью обновить технику и рельсы к концу 2027 года.
Этим утром из-за аварии с трамваями в Кемерово погиб человек. Происшествие случилось после того, как у одного из травмаев отказали тормоза. Он разогнался до большой скорости, на повороте из него вылетели два человека, затем трамвай столкнулся с другим трамваем. Пострадали 90 человек, один погиб. По данным «112», пассажиров пришлось доставать через окна искореженного транспорта.
Кемеровская электротранспортная компания (КЭТК) назвала фейком сведения о неудовлетворительном техническом состоянии вагона, попавшего в аварию. Трамвай вышел на линию «полностью исправным, без замечаний в книге поезда и со стороны принявшего вагон водителя», перед выездом он не испытывал проблем с тормозами.
«Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется», — рассказывал Анисимов. При этом врио губернатора Илья Середюк, когда еще не было известно о погибшем, говорил о трех пассажирах, находящихся в тяжелом состоянии.
СК завел уголовное дело по статье об оказаниие услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.2 ст. 238 УК).
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