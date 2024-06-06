Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово. В результате ДТП пострадали 100 человек, один погиб. Как сообщили пассажиры РБК, сначала трамвай резко набрал скорость, а затем у него отказали тормоза

Фото: Максим Рожко / ТАСС

В Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая. Пассажирка трамвая рассказала РБК, что перед ДТП машина внезапно начала набирать скорость. Она отметила, что на повороте на Логовом шоссе пассажиры заметили странности.

«На первом повороте резком люди сзади закричали, потом вроде улыбались из-за неловкости, когда трамвай выровнялся. И тут следующий поворот, уже немного началась паника. Секунда — и сзади уже нет окна», — отметила пассажирка.

В результате аварии женщина получила несколько ушибов. Она добавила, что больше всего пострадала водитель и люди, которые выпали из салона. «Ощутили как толчок, толчок — и все, остановка, и слава богу, что хотя бы остановился», — рассказала собеседница РБК.

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Еще один пассажир уточнил в разговоре с РБК, что он ехал на учебу вместе с другом и заметил, как у трамвая отказали тормоза. «Упали все, кто стоял. Два человека выпали на повороте из окна после столкновения, сам не пострадал. Водителя достали быстро, хорошо, что живая осталась», — отметил пассажир.

ДТП произошло в результате столкновения двух трамваев, у одного из них отказали тормоза. На повороте из машины вылетели два человека. Один из пострадавших погиб. По данным «112», пассажиров пришлось доставать через окна искореженного транспорта.

Движение трамваев по маршрутам № 3 и № 10 в Кемерово, где столкнулись два трамвая, восстановили, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в телеграм-канале.

«Постепенно все вагоны встраиваются в расписание. Подвозные автобусы от ДК шахтеров до железнодорожного вокзала пока продолжают работать», — уточнили в пресс-службе транспортной службы Кемерово, на которую сослался Анисимов.

За медицинской помощью после столкновения трамваев, произошедшего утром 6 июня, обратились 100 человек. По словам Анисимова, 60 человек уже выписали домой. В стационаре остались 20 человек, их состояние стабильное, а прогнозы врачей — позитивные. Еще 28 человек, которые обратились в медучреждения за помощью самостоятельно, проходят обследования. Среди них было семь подростков, их уже выписали.

По словам главы города, большинство пострадавших получили переломы и ушибы.