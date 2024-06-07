В Кемерово после аварии треть трамваев не вышли линию из-за техосмотра
В Кемерово на следующий день после аварии 20 трамваев не получили разрешение выйти на линию после технического осмотра, сообщила ТАСС пресс-служба Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК).
«По техническим причинам 20 трамвайных вагонов не получили разрешение мастера по выпуску выйти на линии», — говорится в сообщении.
В КЭТК отметили, что обычно на работу выпускают 54 вагона. Работы по техническому обслуживанию тех из них, что не вышли, были продолжены, вагоны постепенно начали выводить на линию с 8:00 по местному времени (4:00 мск).
В компании также отметили, что техосмотр трамваев, попавших накануне в ДТП, проводился силами КЭТК. Там подтвердили высокий износ трамвайного парка, отметив, что компания не является собственником вагонов.
6 июня два трамвая с пассажирами столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово. У одного из них отказали тормоза, водитель потерял управление. Перед ДТП из трамвая на повороте выпали два человека. По последним данным, пострадали 125 человек. Один из пассажиров погиб.
В Следственном комитете сообщили, что один из трамваев вышел на линию неисправным. Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса.
Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов признался, что трамваи в городе изношены на 80–90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет. Ранее он обещал полностью обновить технику и рельсы к концу 2027 года.
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