После аварии в Кемерово 20 трамваев не вышли линию после техосмотра

В Кемерово после аварии треть трамваев не вышли линию из-за техосмотра

Фото: Максим Рожко / ТАСС

В Кемерово на следующий день после аварии 20 трамваев не получили разрешение выйти на линию после технического осмотра, сообщила ТАСС пресс-служба Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК).

«По техническим причинам 20 трамвайных вагонов не получили разрешение мастера по выпуску выйти на линии», — говорится в сообщении.

В КЭТК отметили, что обычно на работу выпускают 54 вагона. Работы по техническому обслуживанию тех из них, что не вышли, были продолжены, вагоны постепенно начали выводить на линию с 8:00 по местному времени (4:00 мск).

В компании также отметили, что техосмотр трамваев, попавших накануне в ДТП, проводился силами КЭТК. Там подтвердили высокий износ трамвайного парка, отметив, что компания не является собственником вагонов.

6 июня два трамвая с пассажирами столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово. У одного из них отказали тормоза, водитель потерял управление. Перед ДТП из трамвая на повороте выпали два человека. По последним данным, пострадали 125 человек. Один из пассажиров погиб.

В Следственном комитете сообщили, что один из трамваев вышел на линию неисправным. Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса.

Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов признался, что трамваи в городе изношены на 80–90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет. Ранее он обещал полностью обновить технику и рельсы к концу 2027 года.