Число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тыс.

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в мире превысило 400 тыс. человек. По числу летальных исходов лидируют США, Великобритания и Бразилия. Россия по этому показателю занимает 14-е место

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших по всему миру в результате заражения коронавирусом COVID-19 превысило 400 тыс. человек. Портал Worldometer фиксирует 402,5 тыс. смертей.

По числу смертей в мире, согласно данным университета, лидируют США: 109,8 тыс. Следом идут Великобритания (40,5 тыс.), Бразилия (35,9 тыс.), Италия (33,8 тыс.), Франция (29,1 тыс.). Россия занимает 14-е место с 5,8 тыс. (по данным российского оперативного штаба, за последние сутки умерли 134 человека, а всего — 5859).

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Всего в мире заражены более 6,9 млн человек, согласно данным университета. По количеству заболевших первое место занимают США, где насчитывается 1,9 млн случаев заболевания. В тройку лидеров по этому показателю входят также Бразилия (672,8 тыс.) и Россия (467 тыс.).

В мае газеты Financial Times и New York Times указали на низкий показатель смертности в России. Они предположили, что в стране возможно занижение летальных случаев от коронавируса в официальной статистике. Однако представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация не фиксировала фактов сознательного занижения смертности в стране. Российские посольства в США и Великобритании потребовали от редакций обеих газет опровергнуть данные материалы, Роскомнадзор начал проверку.

Deutsche Bank назвал пандемию коронавируса одной из наименее смертоносных глобальных вспышек заболеваний последних двух тысяч лет. Организация указала, что для того, чтобы нынешняя коронавирусная инфекция вошла в двадцатку самых серьезных пандемий в истории, количество умерших должно достичь 1 млн.