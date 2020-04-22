Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории

Пока пандемия коронавируса — наименее смертоносная среди 24 глобальных вспышек заболеваний последних двух тысяч лет. В первую пятерку самых смертоносных заболеваний COVID-19 сможет войти лишь при 210 млн жертв

Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Если сравнить вспышку COVID-19 с 23 другими пандемиями нашей эры, то она не войдет даже в двадцатку самых смертоносных. Такая оценка пандемии содержится в исследовании Deutsche Bank (документ есть у РБК).

Авторы исследования проанализировали пандемии и эпидемии, при которых, согласно историческим источникам, насчитывалось как минимум 100 тыс. погибших. Они составили список из 24 заболеваний, а затем подсчитали, какая доля мирового населения погибла от них. Deutsche Bank указывает, что из-за отличающихся оценок количества смертей, исследователи пользовались разными источниками.

По последним данным, жертвами COVID-19 стали 0,002% населения Земли (исходя из данных о 178 тыс. погибших, сейчас по данным университета Хопкинса их более 182 тыс.). По этому показателю нынешнюю пандемию обошел свиной грипп 2009–2010 годов: тогда умерли 203 тыс. населения, или 0,003% населения мира на тот момент.

Наиболее смертоносной болезнью современности остается СПИД. В результате заражения ВИЧ с момента открытия заболевания в 1981 году и по настоящее время умерли 0,57% населения (30 млн человек), и эта пандемия еще продолжается. Наиболее масштабной пандемией за последние сто лет стала «испанка» («испанский грипп»), которая распространялась после Первой мировой войны в 1918–1919 годах. Ее жертвами стали 50 млн человек, или 2,73% мирового населения в те годы.