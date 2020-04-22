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Пандемия коронавируса ,  
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Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории

Пока пандемия коронавируса — наименее смертоносная среди 24 глобальных вспышек заболеваний последних двух тысяч лет. В первую пятерку самых смертоносных заболеваний COVID-19 сможет войти лишь при 210 млн жертв
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Если сравнить вспышку COVID-19 с 23 другими пандемиями нашей эры, то она не войдет даже в двадцатку самых смертоносных. Такая оценка пандемии содержится в исследовании Deutsche Bank (документ есть у РБК).

Авторы исследования проанализировали пандемии и эпидемии, при которых, согласно историческим источникам, насчитывалось как минимум 100 тыс. погибших. Они составили список из 24 заболеваний, а затем подсчитали, какая доля мирового населения погибла от них. Deutsche Bank указывает, что из-за отличающихся оценок количества смертей, исследователи пользовались разными источниками.

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Билл Гейтс

По последним данным, жертвами COVID-19 стали 0,002% населения Земли (исходя из данных о 178 тыс. погибших, сейчас по данным университета Хопкинса их более 182 тыс.). По этому показателю нынешнюю пандемию обошел свиной грипп 2009–2010 годов: тогда умерли 203 тыс. населения, или 0,003% населения мира на тот момент.

Наиболее смертоносной болезнью современности остается СПИД. В результате заражения ВИЧ с момента открытия заболевания в 1981 году и по настоящее время умерли 0,57% населения (30 млн человек), и эта пандемия еще продолжается. Наиболее масштабной пандемией за последние сто лет стала «испанка» («испанский грипп»), которая распространялась после Первой мировой войны в 1918–1919 годах. Ее жертвами стали 50 млн человек, или 2,73% мирового населения в те годы.

Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек. Во время чумы 541–542 годов, в эпоху правления византийского императора Юстиниана I, погибли 28,51% — 60 млн человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Deusche Bank указывает, что для того, чтобы нынешняя коронавирусная инфекция вошла в двадцатку самых серьезных пандемий в истории, количество умерших должно достичь одного миллиона. В десятке худших заболеваний за все время COVID-19 окажется, если умрут 38,5 млн человек, а для попадания в пятерку самых страшных пандемий количество жертв должно вырасти до 210 млн человек — 2,73% населения всей планеты в нынешнее время.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Согласно актуальным данным университета Хопкинса, во всем мире число зараженных превысило 2,6 млн человек. Лидером по количеству заболевших и умерших остаются США. Сейчас там насчитывается более 830 тыс. зараженных и свыше 45 тыс. жертв заболевания.

Авторы: Гаяна Демурина, Иван Ткачёв
Теги: коронавирус, пандемия
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