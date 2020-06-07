Переболевший COVID-19 глава Тувы ввел карантин на территории республики

Он начнет действовать с 8 июня и продлится две недели. На этот период Шолбан Кара-оол запретил жителям покидать места проживания, а также поручил подготовить авиацию на случай экстренной эвакуации заболевших

Шолбан Кара-оол (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который несколько дней назад вылечился от коронавируса COVID-19, принял решение ввести двухнедельный карантин на территории региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте республики.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции <...> установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», — говорится в документе.

Глава региона поручил управлению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Тувы и республиканскому Минздраву вести постоянный мониторинг ситуации, а также обеспечить наличие лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфектантов в аптеках.

Министерству дорожно-транспортного комплекса Тувы поручено обеспечить порядок движения транспорта в республике и повышенную готовность воздушных судов на случай экстренной эвакуации заболевших. Кроме того, Кара-оол поручил разместить мобильные посты на автомобильных дорогах на границах между муниципальными районами и городскими округами.