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Пандемия коронавируса ,  
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Переболевший COVID-19 глава Тувы ввел карантин на территории республики

Он начнет действовать с 8 июня и продлится две недели. На этот период Шолбан Кара-оол запретил жителям покидать места проживания, а также поручил подготовить авиацию на случай экстренной эвакуации заболевших
Шолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который несколько дней назад вылечился от коронавируса COVID-19, принял решение ввести двухнедельный карантин на территории региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте республики.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции <...> установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», — говорится в документе.

Глава региона поручил управлению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Тувы и республиканскому Минздраву вести постоянный мониторинг ситуации, а также обеспечить наличие лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфектантов в аптеках.

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Фото: АГН «Москва» / Global Look Press

Министерству дорожно-транспортного комплекса Тувы поручено обеспечить порядок движения транспорта в республике и повышенную готовность воздушных судов на случай экстренной эвакуации заболевших. Кроме того, Кара-оол поручил разместить мобильные посты на автомобильных дорогах на границах между муниципальными районами и городскими округами.

Министерству общественной безопасности Тувы совместно с
администрациями муниципальных образований поручено усилить контроль за соблюдением гражданами режимов полной самоизоляции «с
запретом покидать места проживания (пребывания) и обязательного использования».

Шолбан Кара-оол сообщил о том, что он заболел коронавирусом утром 25 мая. Вместе с ним были госпитализированы еще несколько тувинских чиновников. «Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких <...>. Попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», — заявил он в видеообращении, снятом в стационаре.

Глава Тувы заразился коронавирусом
Общество
Шолбан Кара-оол <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 158px; top: 23px; width: 173.812px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -159px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 225px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Через три дня глава республики попросил врачей отправить его на амбулаторное лечение, поскольку оценил свое состояние как стабильное. «Легко инфицированных, у кого легкое течение болезни, как у меня, я считаю, вполне можно было бы отпускать под их ответственность под жесткую изоляцию с выполнением всех требованием амбулаторно», — отметил.

4 июня Кара-оол выздоровел и приступил к работе, сообщила РБК пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак. «Сегодня он получил второй отрицательный анализ, выходит на работу, проводит совещания первые. Конечно, врач посоветовал щадящий режим работы, но он уже начинает работать в активном режиме», — сказала она.

По последним данным, в Туве коронавирусом COVID-19 заразились 1489 человек, выздоровели 250 пациентов, скончались два человека. Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта. Он несколько раз продлевался и сейчас действует до 30 июня.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Тува, карантин, коронавирус
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