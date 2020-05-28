Глава Тувы попросил разрешить ему лечиться от коронавируса амбулаторно

Шолбан Кара-оол (Фото: Илья Наймушин / Reuters)

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, попросил врачей отпустить его на амбулаторное лечение. Об этом он рассказал в видеообращении, размещенном в «ВКонтакте».

Он рассказал, что проходит лечение уже пятый день и чувствует себя относительно хорошо.

«Легко инфицированных, у кого легкое течение болезни, как у меня, я считаю, вполне можно было бы отпускать под их ответственность под жесткую изоляцию с выполнением всех требованием амбулаторно. Буду проситься у врачей в очередной раз, чтобы они меня отпустили», — сказал он.

Глава Тувы также отметил, что чувствует, будто занимает койку человека, которому лечение более необходимо, и выразил надежду, что медики его правильно поймут. Он добавил, что до полного выздоровления не может ставить никого под удар, поэтому работает удаленно.