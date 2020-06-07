Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

В Москве есть условия для «более решительного» снятия ограничений, заявил Онищенко. Нерешительность в вопросе снятия карантинных мер может стать губительной для сферы культуры, и «это надо взламывать», отметил он

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно». Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радиостанции НСН.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — сказал Онищенко.

Нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры, предупредил он. «Пермь, Омск — почему там нельзя [снять режим ограничений]? Месяц-другой, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России», — отметил Онищенко.

По его словам, подобное «надо взламывать» и «заставлять людей профессионально работать и принимать решения».