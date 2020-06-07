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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

В Москве есть условия для «более решительного» снятия ограничений, заявил Онищенко. Нерешительность в вопросе снятия карантинных мер может стать губительной для сферы культуры, и «это надо взламывать», отметил он
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно». Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радиостанции НСН.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — сказал Онищенко.

Нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры, предупредил он. «Пермь, Омск — почему там нельзя [снять режим ограничений]? Месяц-другой, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России», — отметил Онищенко.

По его словам, подобное «надо взламывать» и «заставлять людей профессионально работать и принимать решения».

Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее»
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Во время онлайн-встречи с деятелями культуры 6 июня президент Владимир Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее». В частности, Роспотребнадзору он поручил подумать, как организовать репетиции деятелей культуры, чтобы те не потеряли квалификацию, попросив при этом при подготовке рекомендаций обойтись без «забюрокраченности».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на фоне положительной динамики по коронавирусу на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений. График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.

В столице продолжает действовать режим самоизоляции. В городе введен пропускной режим, а жители обязаны при выходе из дома надевать защитные маски и перчатки. В то же время промышленные и строительные предприятия, а также непродовольственные магазины и каршеринг в Москве уже возобновили работу.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Геннадий Онищенко, коронавирус
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