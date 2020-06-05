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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин допустил «радикальные решения» по смягчению ограничений

Мэр Москвы пояснил, что понять, как меняется ситуация, можно в течение семи дней. Власти смягчили ограничения 1 июня. Новый этап будут обсуждать 8 июня, и тогда можно говорить о «радикальных, более серьезных» решениях
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Власти продолжают наблюдать положительную динамику по коронавирусу, и на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, уменьшилось количество пациентов с пневмониями, число выявленных больных с COVID-19, сократилось количество смертей.

«Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — сказал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что «период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация — это семь дней». Он напомнил, что ограничения смягчили с 1 июня. «Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — пояснил Собянин

Столичный мэр отметил, что «четко» видит соблюдение ограничений со стороны большинства москвичей.

Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля
Политика
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Собянин 4 июня сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля». Мэр отмечал, что нужно «шаг за шагом» возобновлять работу ресторанов, кафе, гостиниц и всего туристического бизнеса, хотя открывать спортивные клубы, по его словам, еще рано. В целом, вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии, граждане, скорее всего, смогут через год, говорил Собянин. Масочный режим, по его словам, может сохраниться в столице вплоть до февраля.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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С 1 июня в Москве открылись парки и непродовольственные магазины, а также заработали предприятия, которые оказывают бытовые услуги, например прачечные. Помимо этого, москвичам всех возрастов и с хроническими заболеваниями разрешили гулять, но с соблюдением графика. Для каждого дома в Москве выделили свои дни прогулок. Каждый житель города может выйти на прогулку дважды в будни и один раз в выходной с 09:00 до 21:00. С 05:00 до 09:00 можно без ограничений выйти из дома для занятий спортом. При этом гулять по улице и заниматься спортом необходимо в масках. Кроме того, пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. Для прогулки выписывать пропуск не нужно.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, самоизоляция, Москва, Сергей Собянин
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