Собянин допустил «радикальные решения» по смягчению ограничений

Мэр Москвы пояснил, что понять, как меняется ситуация, можно в течение семи дней. Власти смягчили ограничения 1 июня. Новый этап будут обсуждать 8 июня, и тогда можно говорить о «радикальных, более серьезных» решениях

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Власти продолжают наблюдать положительную динамику по коронавирусу, и на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, уменьшилось количество пациентов с пневмониями, число выявленных больных с COVID-19, сократилось количество смертей.

«Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — сказал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что «период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация — это семь дней». Он напомнил, что ограничения смягчили с 1 июня. «Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — пояснил Собянин

Столичный мэр отметил, что «четко» видит соблюдение ограничений со стороны большинства москвичей.