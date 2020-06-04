Собянин назвал срок появления графика снятия ограничений в Москве

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В понедельник может быть объявлен график снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

«Я думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, в понедельник о графике поэтапном можно будет сказать», — заявил мэр.

Он также добавил, что большую часть ограничений можно будет снять до 1 июля. «Конечно, это будет зависеть не только от того, что запланируем, а от того, в какой ситуации будем находиться: как будет распространяться коронавирус, не будет ли всплесков», — сказал Собянин.

По его словам, москвичи ответственно подошли к режиму самоизоляции, поэтому вскоре можно будет вернуться к «нормальной жизни».