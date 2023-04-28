В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении на территории региона режима ЧС из-за пожаров в лесах. Документ опубликован на сайте правительства области.

«В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — сказано в документе.

С 27 апреля такой режим действовал только в Кургане и Кетовском округе.

Накануне пожары разгорелись в нескольких населенных пунктах в окрестностях Кургана. Два из них начались за поселком Керамзитный (расположен на юго-востоке города) и в Каргапольском муниципальном округе (к северо-западу от Кургана). Огонь в районе города перекинулся на территорию завода «Курганстальмост».Также произошел пожар в деревне Логоушка Кетовского района, в результате погибла женщина, повреждения получили более 70 зданий.

Также возгорание началось между селами Логовушка и Введенское. Шумков утверждал, что оно началось после прохода мимо сел тепловоза.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) из-за пожаров. В ней обвинили должностных лиц, которые, по версии ведомства, не обеспечили пожарную безопасность Логовушки в пожароопасный период.

Утром 28 апреля в МЧС заявили, что угроза населенным пунктам Курганской области из-за крупных пожаров снята. Однако пожарные до сих пор тушат огонь, а в регионе держится теплая и сухая погода, предупредили в администрации области.