Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 16:15
В Николаеве пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль Общество, 22:27
США передали Украине датчики обнаружения ядерных взрывов Технологии и медиа, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
«Динамо» проиграло аутсайдеру РПЛ в день празднования 100-летия клуба Спорт, 21:58
В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров Общество, 21:56
В Думе пообещали представить идеи по регулированию смены пола «на бумаге» Общество, 21:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:32
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Овечкин не приехал на матч «Динамо» с «Факелом» Спорт, 21:27
На Невском проспекте загорелось здание с кинотеатром «Художественный» Общество, 21:21
Футболиста «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на молодежный ЧМ Спорт, 21:15
Кулеба призвал не считать контрнаступление последней битвой Украины Политика, 20:56
Глава МИД Турции обвинил Британию и США в невыполнении зерновой сделки Политика, 20:49
Тренер Непомнящего сравнил матч за чемпионский титул с игрой «Спартака» Спорт, 20:37
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 20:20
Общество ,  
0 

В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Курганский губернатор Шумков ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости
Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении на территории региона режима ЧС из-за пожаров в лесах. Документ опубликован на сайте правительства области.

«В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — сказано в документе.

С 27 апреля такой режим действовал только в Кургане и Кетовском округе.

Накануне пожары разгорелись в нескольких населенных пунктах в окрестностях Кургана. Два из них начались за поселком Керамзитный (расположен на юго-востоке города) и в Каргапольском муниципальном округе (к северо-западу от Кургана). Огонь в районе города перекинулся на территорию завода «Курганстальмост».Также произошел пожар в деревне Логоушка Кетовского района, в результате погибла женщина, повреждения получили более 70 зданий.

Также возгорание началось между селами Логовушка и Введенское. Шумков утверждал, что оно началось после прохода мимо сел тепловоза.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) из-за пожаров. В ней обвинили должностных лиц, которые, по версии ведомства, не обеспечили пожарную безопасность Логовушки в пожароопасный период.

Читайте на РБК Pro
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Какие налоговые схемы при оформлении командировок настораживают ФНС
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора

Утром 28 апреля в МЧС заявили, что угроза населенным пунктам Курганской области из-за крупных пожаров снята. Однако пожарные до сих пор тушат огонь, а в регионе держится теплая и сухая погода, предупредили в администрации области.

Теги
Курганская область Вадим Шумков пожары режим ЧС
Материалы по теме
В Курганской области возбудили уголовное дело о халатности из-за пожаров
Общество
МЧС заявило о снятии угрозы от пожаров в Курганской области
Общество
Курганский губернатор обратился к жителям фразой «не поджигайте ничего»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter