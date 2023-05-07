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В Тюмени перекрыли участок федеральной трассы из-за пожаров

В Тюменской области перекрыли участок федеральной трассы Тюмень — Омск из-за пожаров
Неподалеку от трассы загорелась сухая трава, из-за ветра огонь перекинулся на дома. В Тюменской области из-за пожаров объявлен режим ЧС

В Тюмени перекрыли участок федеральной трассы из-за пожаров
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В Тюменской области перекрыли в оба направления участка с 38 по 41 км федеральной трассы, связывающей региональный центр с Омском, передает издание «Наш город». Это произошло из-за природных пожаров.

В поселке Богандинский, рядом с которым перекрыли трассу, загорелась сухая трава, а из-за ветра огонь перекинулся на дома. Уничтожены несколько строений и пилорама, есть несколько поврежденных жилых домов.

В регионе 7 мая ввели режим ЧС из-за пожаров. Губернатор Александр Моор заявил, что стоит жаркая погода с сильным ветром, и с каждым днем новых очагов пожаров появляется все больше.

Основной причиной пожаров он назвал «человеческий фактор» и призвал не «ходить в лес и не выезжать на пикники», а также не сжигать траву на дачных участках.

Критическая ситуация с пожарами наблюдается в Свердловской области, заявил накануне, 6 мая губернатор региона Евгений Куйвашев. Обстановка, по его словам, усугубляется минувшей малоснежной зимой, аномально жаркой и сухой весной, а также сильным ветром. Глава области сообщил, что регион запросил федеральную помощь.

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Куйвашев отметил, что жителей просили не ходить в лес и не разжигать костры, но после первого дня майских праздников «уже вся область горит. 20 тыс. га!». Он заявил, что если люди «не понимают просьбы по-хорошему, то будем разговаривать по-плохому», напомнив, что штрафы за нарушение требований пожарной безопасности достигают 2 млн руб.

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Андрей Гатинский, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Тюменская область пожары трасса перекрытие
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