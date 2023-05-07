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Рогов сообщил о понижении уровня воды в Каховском водохранилище

Рогов: уровень воды в Каховском водохранилище снижается после пиковой нагрузки

Уровень воды, поднявшийся до критической отметки в Каховском водохранилище, начал снижаться. Об этом «РИА Новости» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Достигнув пиковой нагрузки 17 метров 14 сантиметров, вода в водохранилище перестала пребывать. Уровень воды начал снижаться и уже упал на 6 сантиметров. Это облегчает ситуацию, главное, что нет прироста», — сказал Рогов. Он отметил, что если бы вода продолжала поступать, «прорыв дамбы был бы неминуем».

Вечером 4 мая Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической точки. По его словам, оно было переполнено на рекордном уровне — на 2,5 м выше нормы. Он предупреждал о возможном прорыве дамбы у города Каменка Днепровская.

Рогов говорил, что уровень воды поднялся из-за погоды: в области несколько недель подряд шли дожди. Также он обвинил украинские власти в попытке переполнить водохранилище за счет сброса воды через ДнепроГЭС.

Каховское водохранилище расположено на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины. На его берегу находится Запорожская АЭС.

5 мая советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что прорыва дамбы удастся избежать, поскольку специалисты открыли один из шандорных затворов для спуска воды. Также начался ремонт Каховского магистрального канала по восстановлению насосов и уцелевших труб. 7 мая Карчаа уточнил, что угрозы прорыва дамбы больше нет.

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водохранилище Запорожская область Владимир Рогов дамба
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