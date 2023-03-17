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Военная операция на Украине ,  
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Артиллеристы убили пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище ДРГ

Военные убили пытавшихся форсировать Каховское водохранилище диверсантов

Артиллеристы Южного военного округа убили членов диверсионно-разведывательной группы Украины, пытавшихся переправиться через Каховское водохранилище на замаскированных плавучих средствах. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, передает «РИА Новости».

«На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринимавших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», — сообщил он.

Кодрян уточнил, что против диверсантов применили 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Малка», в результате чего была «уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы», как и пласредства — замаскированные отсеки понтонного моста.

Минобороны регулярно сообщает о пресечении работы украинских групп диверсантов. 8 марта в министерстве рассказали о десяти группах диверсантов в ЛНР, остановленных российскими силами. «В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Теги
Минобороны группа диверсантов Украина военные артиллерия
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