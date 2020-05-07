Действие цифровых пропусков в Подмосковье продлили до конца мая

Вслед за Москвой власти Подмосковья автоматически продлили действие цифровых пропусков до 31 мая. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте правительства Московской области.

Речь идет о пропусках, которые были выданы работающих гражданам и действовали до 11 мая. «Цифровые пропуска со сроком действия до 11 мая 2020 года продолжают действовать до 31 мая 2020 года (включительно)», — говорится документе.

В постановлении отмечено, что если рабочий пропуск нужно будет оформить после 11 мая, то делать это необходимо в соответствии с установленным ранее порядком.

Ранее 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до конца месяца. Закрыты будут объекты торговли, питания, спорта, сферы услуг и развлечений. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — сказал Собянин.